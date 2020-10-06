洪東煒不滿逼退指不知感恩 陳其邁：沒有私交

高雄港區土地開發公司總經理洪東煒不滿被逼退，指市長陳其邁「不知感恩」，今天陳其邁說，過去他擔任代理市長，洪東煒是財政局副局長，曾爭取出任局長未遂，他和洪沒有私交。

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天開幕，市長陳其邁與局處首長首次列席，明天要向議會做施政報告，他於會前接受媒體聯訪，針對市府行文要換土開公司總經理洪東煒，導致洪東煒怒批陳其邁不知感恩一事做上述回應。

陳其邁表示，他擔任代理市長時，洪東煒是財政局副局長，洪一直想爭取當局長，後來他仍任用雷仲達出任局長。

陳其邁說，他和洪東煒沒有任何私交；洪東煒當土開公司總經理是前市長韓國瑜在拔除副市長職務後的政治任命。他說，市府擁有土開公司49%股權，港務公司持有51%。

要換土開公司總經理是前代理市長楊明州任內7月時建議，至於市府於9月間行文土開公司要換總經理一事，是都市發展局的決定，他予以尊重；用人唯才是他的考量，再者專業、績效也要考量，「不管他的背景是什麼、不管他是任何人推，假如該換就要換」。

陳其邁表示，市府9月行文是都發局的決定，也是依循7月楊明州的建議。他說，港區土地是港務公司的土地，高雄港和高雄市唇齒相依，盼密切合作才有一加一大於二的效果。