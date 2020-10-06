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高議會開幕 陳致中：像監督韓國瑜一樣監督陳其邁

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午拜會市議會副議長陸淑美。左起：高市副市長羅達生、林欽榮、史哲、陳其邁、陸淑美。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁今天上午拜會市議會副議長陸淑美。左起：高市副市長羅達生、林欽榮、史哲、陳其邁、陸淑美。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天上午開幕，高雄市長陳其邁在議會開幕之前拜會議長曾麗燕、副議長陸淑美、民進黨團、國民黨團、無黨團結聯盟。民進黨團幹事長陳致中表示，民進黨會和監督前市長韓國瑜一樣監督陳其邁。陳其邁向國民黨團提及將建社會住宅8800戶。

曾麗燕和陳其邁握手致意，隨即閉門會談，陸淑美提及岡山人口成長、房價和重劃區問題，期盼市府設法讓岡山地區人口成長。

韓國瑜因罷免卸職，陳其邁補選之後，這次大會第一次面對議會，民進黨團由在野黨團變為執政黨團，黨團總召韓賜村、書記長林智鴻、陳致中、議員邱俊憲、黃文志等上午在黨團辦公室歡迎陳其邁。

陳致中表示，對於同黨的陳其邁，會一樣本於為市民監督的立場，過去怎麼監督韓國瑜，未來就會怎樣監督陳其邁，以 為市民謀最大福利、高雄發展最大利益的立場不會變；陳其邁要2年拚4年，擔子不輕，民進黨團會當陳的後盾，也會強力監督，不會放鬆。

國民黨團新任總召蔡武宏、議員陳麗珍、劉德林、方信淵、王義雄等歡迎陳其邁，陳其邁和副市長林欽榮向國民黨團提起，中央要建12萬戶社會住宅，高雄分配到6000戶，但市府要加碼到8800戶，明年要開始推動，預計4年內達到此目標。

無黨團結聯盟議員李順進關心大林蒲遷村，盼市府加速推動完成。

高雄市長陳其邁（左）拜會高雄市議會民進黨團，黨團幹事長陳致中（右）表示，過去怎樣監督韓國瑜，未來就會怎樣監督陳其邁。中：高市副市長羅達生。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（左）拜會高雄市議會民進黨團，黨團幹事長陳致中（右）表示，過去怎樣監督韓國瑜，未來就會怎樣監督陳其邁。中：高市副市長羅達生。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（右）今天上午拜會市議會議長曾麗燕。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（右）今天上午拜會市議會議長曾麗燕。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（前左）拜會高雄市議會國民黨團總召蔡武宏（前右）。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（前左）拜會高雄市議會國民黨團總召蔡武宏（前右）。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 韓國瑜 民進黨

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