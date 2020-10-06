聽新聞
test
0:00 / 0:00
佛光山深耕偏鄉閱讀 捐贈珍貴佛教美術典籍給雲林
佛光山文教基金會致力推展文化事業及佛教藝術，捐贈《世界佛教美術圖說大辭典》共計24套，給雲林縣24所公共圖書館典藏，提供給民眾借閱，由雲林縣長張麗善代表接受並感謝佛光山文教基金會捐贈藝文寶典，開擴縣民視野。
張麗善表示，感謝星雲大師支持，以及佛光山文教基金會執行長如常法師，對雲林閱讀推廣不遺餘力，世界佛教美術圖說大辭典是佛教美術的百科全書，內容涵蓋佛教藝術的建築、石窟、雕塑、繪畫、書法、篆刻、工藝、佛教美術人物共八大類別，十分珍貴。同時也感謝基金會大力促成兩部雲水書坊行動圖書車到雲林，增加偏鄉孩子閱讀機會。
如常法師指出，歷時12年編輯，2013年出版的《世界佛教美術圖說大辭典》，為佛光山星雲大師的心願，內容蒐集了古今中外五大洲，30多個國家佛教藝術資料，是一套圖文並茂的佛教藝術百科辭典，希望導引讀者從佛教藝術及珍貴圖片中，獲得內心法喜與充實，進而愛護佛教藝術文物。
如常法師也提及「2020國際書展暨蔬食博覽會」將於11月7日至15日於佛光山佛陀紀念館熱鬧展開，歡迎民眾攜家帶眷遊佛館、讀好書、食好蔬，體驗科技、人文與藝術帶來的感官視覺饗宴。
文觀處長陳璧君也表示，文觀處將於10月16日至12月27日在佛光山佛陀紀念館第三展覽廳，舉辦「神工傳藝—北港百年藝鎮巡迴特展」，將宗教美學、傳統工藝，透過策展媒介產生不同的視野對話，並將雲林的百年宗教文化帶到南台灣-高雄與大家分享，歡迎大家親臨高雄市佛陀紀念館現場，走進雲林「百年藝鎮」的感動時光。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言