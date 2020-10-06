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佛光山深耕偏鄉閱讀 捐贈珍貴佛教美術典籍給雲林

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善感恩佛光山對偏鄉閱讀的深耕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善感恩佛光山對偏鄉閱讀的深耕。記者蔡維斌／攝影

佛光山文教基金會致力推展文化事業及佛教藝術，捐贈《世界佛教美術圖說大辭典》共計24套，給雲林縣24所公共圖書館典藏，提供給民眾借閱，由雲林縣長張麗善代表接受並感謝佛光山文教基金會捐贈藝文寶典，開擴縣民視野。

張麗善表示，感謝星雲大師支持，以及佛光山文教基金會執行長如常法師，對雲林閱讀推廣不遺餘力，世界佛教美術圖說大辭典是佛教美術的百科全書，內容涵蓋佛教藝術的建築、石窟、雕塑、繪畫、書法、篆刻、工藝、佛教美術人物共八大類別，十分珍貴。同時也感謝基金會大力促成兩部雲水書坊行動圖書車到雲林，增加偏鄉孩子閱讀機會。

如常法師指出，歷時12年編輯，2013年出版的《世界佛教美術圖說大辭典》，為佛光山星雲大師的心願，內容蒐集了古今中外五大洲，30多個國家佛教藝術資料，是一套圖文並茂的佛教藝術百科辭典，希望導引讀者從佛教藝術及珍貴圖片中，獲得內心法喜與充實，進而愛護佛教藝術文物。

如常法師也提及「2020國際書展暨蔬食博覽會」將於11月7日至15日於佛光山佛陀紀念館熱鬧展開，歡迎民眾攜家帶眷遊佛館、讀好書、食好蔬，體驗科技、人文與藝術帶來的感官視覺饗宴。

文觀處長陳璧君也表示，文觀處將於10月16日至12月27日在佛光山佛陀紀念館第三展覽廳，舉辦「神工傳藝—北港百年藝鎮巡迴特展」，將宗教美學、傳統工藝，透過策展媒介產生不同的視野對話，並將雲林的百年宗教文化帶到南台灣-高雄與大家分享，歡迎大家親臨高雄市佛陀紀念館現場，走進雲林「百年藝鎮」的感動時光。

佛光山文教基金會捐贈珍貴的《世界佛教美術圖說大辭典》給雲林縣典藏，由縣長張麗善代表接受。記者蔡維斌／攝影
佛光山文教基金會捐贈珍貴的《世界佛教美術圖說大辭典》給雲林縣典藏，由縣長張麗善代表接受。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府以微冊角落與光山雲水書坊合作推廣閱讀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府以微冊角落與光山雲水書坊合作推廣閱讀。記者蔡維斌／攝影
佛光山文教基金會捐贈珍貴的《世界佛教美術圖說大辭典》給雲林縣所有公立圖書館典藏並提供給民眾借閱。記者蔡維斌／攝影
佛光山文教基金會捐贈珍貴的《世界佛教美術圖說大辭典》給雲林縣所有公立圖書館典藏並提供給民眾借閱。記者蔡維斌／攝影
雲林地區學校感謝佛光山文教基金會積極推動偏鄉閱讀，充實鄉下孩子實力。記者蔡維斌／攝影
雲林地區學校感謝佛光山文教基金會積極推動偏鄉閱讀，充實鄉下孩子實力。記者蔡維斌／攝影
佛光山文教基金會捐贈珍貴的《世界佛教美術圖說大辭典》給雲林縣所有公立圖書館典藏並提供給民眾借閱。記者蔡維斌／攝影
佛光山文教基金會捐贈珍貴的《世界佛教美術圖說大辭典》給雲林縣所有公立圖書館典藏並提供給民眾借閱。記者蔡維斌／攝影

佛教 佛光山佛陀紀念館 法師

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