佛光山深耕偏鄉閱讀 捐贈珍貴佛教美術典籍給雲林

佛光山文教基金會致力推展文化事業及佛教藝術，捐贈《世界佛教美術圖說大辭典》共計24套，給雲林縣24所公共圖書館典藏，提供給民眾借閱，由雲林縣長張麗善代表接受並感謝佛光山文教基金會捐贈藝文寶典，開擴縣民視野。

張麗善表示，感謝星雲大師支持，以及佛光山文教基金會執行長如常法師，對雲林閱讀推廣不遺餘力，世界佛教美術圖說大辭典是佛教美術的百科全書，內容涵蓋佛教藝術的建築、石窟、雕塑、繪畫、書法、篆刻、工藝、佛教美術人物共八大類別，十分珍貴。同時也感謝基金會大力促成兩部雲水書坊行動圖書車到雲林，增加偏鄉孩子閱讀機會。

如常法師指出，歷時12年編輯，2013年出版的《世界佛教美術圖說大辭典》，為佛光山星雲大師的心願，內容蒐集了古今中外五大洲，30多個國家佛教藝術資料，是一套圖文並茂的佛教藝術百科辭典，希望導引讀者從佛教藝術及珍貴圖片中，獲得內心法喜與充實，進而愛護佛教藝術文物。

如常法師也提及「2020國際書展暨蔬食博覽會」將於11月7日至15日於佛光山佛陀紀念館熱鬧展開，歡迎民眾攜家帶眷遊佛館、讀好書、食好蔬，體驗科技、人文與藝術帶來的感官視覺饗宴。