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家樂福文化藝術季衛武營登場 紙風車等20團連3天演出

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
家樂福總經理王俊超表示，家樂福的第一間店就開在高雄，這次回到高雄舉辦文化藝術季，別具意義。圖／家樂福文教基金會提供
家樂福總經理王俊超表示，家樂福的第一間店就開在高雄，這次回到高雄舉辦文化藝術季，別具意義。圖／家樂福文教基金會提供

「2020家樂福文化藝術季」今年移師高雄，10月23日至25日在衛武營國家藝術文化中心舉辦，主題定為「大手牽小手，一起來看戲！」連三天晚上邀請紙風車劇團、十鼓擊樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團演出。另外並集結台青蕉樂團、他拉喇叭團、淺堤樂團、雄女熱舞社、雄商熱舞社、祖韻文化樂舞團、Fingermosa、聲動樂團、表演家合作社等知名團隊，在衛武營戶外草坪搭建雙舞台全天輪番登場，免費參加。

家樂福文教基金會每年於不同城市舉辦文化藝術季，今已超過10年。家樂福總經理王俊超表示，家樂福的第一間店就開在高雄，這次回到高雄舉辦文化藝術季，別具意義。

家樂福文教基金會董事長吳靜吉表示，2020年因為疫情讓許多藝文活動都停擺，家樂福文化藝術季期盼透過藝術表演活動，帶給民眾更多的歡樂與幸福。執行長蘇小真說，家樂福希望銷售的不只是優質產品，更是「影響力」，文化藝術季透過藝文方式，讓更多人願意走入這個場域，認識永續的理念與生活實踐。

盛行於全球216個城市的「創意早晨講座 Creative Mornings」，每個月都會與民眾相約一場早餐聚會，一起免費聽演講、享用美味早餐。今年藝術季把講座原汁原味搬到高雄衛武營，這次Creative Mornings講者包括：家樂福文教基金會董事長吳靜吉、執行長蘇小真、台北藝術大學副教授于國華、易遊網董事長陳甫彥、中山大學西灣學院院長蔡敦浩、金曲最佳客語歌手羅文裕、屏東長安製麵創辦人吳冠翬、雲林御鼎興第三代負責人謝宜澂與謝宜哲兄弟。以地方創生為主題的精采講座，搭配「蔥油拌麵」、「醬油起司三明治」等創意早餐料理，邀請民眾相揪來去衛武營吃早餐。

不只藝文活動，聚集40個在地社企、小農攤友的「家有市集」，要讓民眾有得吃、有得玩。今年文化藝術季，為響應綠色環保，市集全面採用「環保餐具」，讓大型藝術季活動也能超永續。家樂福會在現場打造親子互動遊戲區，融入「動物友善、地方創生、永續發展」三大議題；還打造了最潮、最友善的互動雞舍、拼圖專區，完成指定任務還能獲得「動物籤詩」，以及精美小禮物。

「2020家樂福文化藝術季」今年移師高雄，10月23日至25日在衛武營國家藝術文化中心舉辦。圖／家樂福文教基金會提供
「2020家樂福文化藝術季」今年移師高雄，10月23日至25日在衛武營國家藝術文化中心舉辦。圖／家樂福文教基金會提供
家樂福文教基金會董事長吳靜吉邀請民眾大手牽小手來看戲。圖／家樂福文教基金會提供
家樂福文教基金會董事長吳靜吉邀請民眾大手牽小手來看戲。圖／家樂福文教基金會提供

家樂福 衛武營 樂團

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