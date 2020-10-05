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視障者與明眼人騎協力車環島 響應世界視覺日

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
高雄市123視障追風協力車協會，規畫視障者騎協力車環島，並宣傳保護視力的重要性。記者王思慧／攝影
高雄市123視障追風協力車協會，規畫視障者騎協力車環島，並宣傳保護視力的重要性。記者王思慧／攝影

世界衛生組織訂定10月第2個周四為「世界視覺日」，今年2月剛成立的高雄市123視障追風協力車協會，規畫視障者騎協力車環島，並宣傳保護視力的重要性。今天到花蓮舉辦記者會，呼籲民眾愛護眼睛，避免用眼過度傷害視力。

高雄市123視障追風協力車協會總幹事林源斌說，因應世界視覺日護眼宣傳，協會發起騎協力車環台活動，由明眼人載著視障朋友，騎著協力車環島，沿途發放宣傳品，教大家怎麼護眼，同時藉這活動帶視障朋友出門旅遊，接觸外面的世界。

林源斌表示，這次參與的視障朋友有15、6位，明眼人志工就要2倍的人力，這是因為有人要載視障者，有人要事先安排到定點整理，以及生活上的照顧等。從中秋節騎到國慶日共11天，高雄出發後走南迴公路到東部，再往北部西部騎，不過蘇花公路比較危險，擔心視障者比較容易緊張，改用遊覽車通過，再繼續挑戰。

林源斌指出，騎協力車環島的計畫在協會成立初期就有規畫，中間做了很多訓練，藉由短程30公里、50公里的活動，以及飛輪等，訓練視障者的體力。成員最年長65歲、最年輕30歲，路程中最印象深刻的是在南迴公路有一段上坡路，藉著協力車2人一起努力順利通過，很令人振奮。

他說，現代人手機不離身，若不提早保護眼睛，很容易老化，其實協會有不少人是因為工作壓力而失明，叮嚀民眾記得「護眼4法」，眼睛需定期檢查、飲食營養均衡、眼睛適度休息及運動，保護靈魂之窗。

高雄市123視障追風協力車協會由明眼人載著視障朋友，騎著協力車環島，預計花11天環島，沿途發放宣傳品，教大家怎麼護眼。記者王思慧／攝影
高雄市123視障追風協力車協會由明眼人載著視障朋友，騎著協力車環島，預計花11天環島，沿途發放宣傳品，教大家怎麼護眼。記者王思慧／攝影

視障 環島

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