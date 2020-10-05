金門K-bike系統停擺逾一年更新 10日起恢復收費

停擺1年9個月，金門縣政府觀光處今天表示，金門公共自行車K-bike系統已完成全面更新工作，10日起將恢復收費，民眾持縣民卡租還車輛前2小時免費，持非縣民卡者前1小時免費。

金門公共自行車Kbike自2017年上路，但啟用不到2年，系統兩度停擺，2019年1月全面停止服務。縣府觀光處表示，去年3月起廠商陸續修復部分租借點，今年8月完成全面更新，10日起將恢復收費。

觀光處指出，未來使用區分縣民、非縣民，也就是透過使用縣民卡租借的縣民可享有較優惠的租借方案。

觀光處提醒，原於2019年6月1日前完成會員註冊的民眾請重新在K-bike官方網站、手機APP或各站點控制機柱註冊，並同時新增卡片；2019年6月1日之後在新系統註冊的民眾，只需要重新新增卡片，日後只要持用此卡租借即可。

此外，縣府表示，為了加強民眾騎乘時的安全保障，已陸續完成傷害保險與意外責任保險的投保工作，民眾只要透過手機APP、電腦網頁或控制柱機台（kiosk）等介面，依指示操作即可辦理加保作業，讓自己也讓他人獲得更充分的保障。

為能持續提供穩定優質的租借品質，觀光處指出，k-bike將從10日起恢復收費，民眾持縣民卡租還車輛時，享有前2小時免費，超過2小時每半小時收費10元，而持非縣民卡者使用為前1小時免費，超過1小時每半小時收費10元。

縣府提醒民眾，因應系統軟體的更新作業，並為讓民眾確實獲得基本的保障，請民眾填報會員基本資料應完整及正確，避免權益受損。若民眾使用上仍有疑問可撥打免付費電話0800-311-433與K-Bike服務中心聯繫。