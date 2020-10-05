高雄自治條例率先開跑 賣電子菸給兒少及孕婦要開罰

高雄市政府制定的「高雄市電子煙及新興菸品危害管制自治條例」，今起公告施行，所有禁菸場所都禁止使用電子煙與新興菸品，未滿18歲的民眾及孕婦也全禁止使用這些菸品，也禁止任何人供應，違者最高罰10萬

高雄市衛生局表示，據衛福部調查，市面近8成電子煙液含具成癮性的尼古丁，也無證據可證明能幫助戒菸，國內外更有查獲查獲含安非他命、大麻等毒品案件；另加熱式新興菸品，也是新的健康威脅，因為菸味比傳統紙菸還不明顯，易讓民眾誤以為對健康無傷害，但研究顯示，加熱式菸品會產生尼古丁、焦油、亞硝胺、甲醛、乙醛、苯等致癌物質，也存在二手菸問題。

高雄市為守護市民健康，並不讓青少年受新型酷炫產品吸引而造成危害，因此特制訂「高雄市電子煙及新興菸品危害管制自治條例」，本月5日率先施行後，在禁菸場所使用電子煙及新興菸品的民眾可罰鍰1萬元；未滿18歲者使用電子煙及新興菸品要接受戒煙教育；供應電子煙及新興菸品予未滿18歲者或孕婦，最高處10萬元罰鍰。

衛生局呼籲，不論是傳統菸或新興菸品都含尼古丁，吸食會成癮、有致癌物，對身體健康亦有危害，電子煙更有爆炸危險，及染毒風險，希望民眾遠離菸害，也尋求專業資源協助戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康