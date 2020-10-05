高雄厝邁3.0 年減碳創造4.88座高市中央公園綠化量

高雄市政府10年前啟動高雄厝計畫，現進階到3.0版，太陽能、立體綠化、雨水貯集是建築基本配備，多年來已創造4.88座高雄中央公園的綠化量，667座世運主場館的光電設置量，一年減碳133萬噸。工務局在高雄厝邁入第10年之際舉辦國際論壇為疫後建築轉型找解方，台中科大副教授李孟杰說，健康宅邸還是應回歸「通風好，採光佳」這種老祖宗的智慧準則。

高市工務局今舉辦舉辦高雄厝3.0國際論壇，因應新冠肺炎疫情，今年採用視訊及全球同步直播方式進行，打破地域限制邀德國、荷蘭等國內外專家學者就疫後新生活模式獻策。

代表市長陳其邁出席的祕書長楊明州，當年任工務局長時一手催生高雄厝計畫，他說，高雄在100年啟動「高雄厝計畫」，目前有6萬多戶申請建高雄厝，2萬多戶領得使用執照。推行近10年來，已創造4.88座高雄中央公園綠化量，667座世運主場館的太陽光電設置量，33.6座寶業里滯洪池的雨水貯集量，有助降低空汙、熱島效應，並朝高防災能的海綿城市邁進。

台中科大副教授李孟杰就疫後建築轉型議題提供見解，認為室內空間回歸「通風好，採光佳」這種過去老祖宗的智慧準則，才是防疫最好的環境。

他表示，台灣室內空間隱藏許多致病地雷，包括幾乎不清洗濾網的冷氣機；年久積垢的水管都是，其中國人慣於把冷氣調為「內循環」，不與戶外新鮮空氣進行換氣，形同讓人體長期曝露在髒汙及致病的空氣中。