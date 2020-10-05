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影／強化南迴地區醫療 陳建志：高醫大責無旁貸

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
高雄醫學大學董事長陳建志表示，只要南迴地區確有需要，高醫大團隊責無旁貸。記者羅紹平／攝影
高雄醫學大學董事長陳建志表示，只要南迴地區確有需要，高醫大團隊責無旁貸。記者羅紹平／攝影

台東縣大武鄉衛生所及南迴緊急醫療中心新建大樓，9月28日由台東縣長饒慶鈴、衛福部常次石崇良等人剪綵啟用，因有高醫大一流醫師進駐看診，已有醫院級水準，堪稱最強衛生所，但高醫大董事長陳建志表示，只要地方有需要，高醫大責無旁貸，會繼續挹注醫療資源。

大武鄉衛生所因建築外觀猶如商旅，被喻為全台最美衛生所，且因高醫大從去年2月1日起指派主任級專科醫師進駐，也包括國內乳癌權威前院長侯明鋒在內，在大武衛生所開設牙科、骨科、小兒科、心臟內科、腸胃內科等9個專科門診，以及24小時急診服務，形同地區醫院。

台東縣東海岸區有衛福部部立台東醫院成功分院、縱谷區有慈濟關山分院，僅南迴地區沒有醫院，石崇良也說，全國50個醫療次區域，南迴是唯一沒有醫院的醫療次區域，大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療中心啟用，且有高醫大支援，已把這個缺口補上。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，大武衛生所是全台第一個實施大腸鏡、胃鏡檢查服務的衛生所、全台第一個實施5G視訊醫療的衛生所，且創下全國衛生所首例利用大腸鏡發現大腸癌確診個案。

陳建志受訪時表示，高醫大自1954年創立以來，就教育學生「別人不去的偏鄉，我們去」，支援南迴地區醫療，高醫大責無旁貸。

他說，目前高醫大團隊在南迴地區已做了很多，高醫大專科醫師也進來，且24小時輪值急診，現階段希望把5G遠距醫療落實做好，未來會視地方需要，再做調整，詳細評估還有什麼樣需求，高醫大會盡全力來把它做好。

衛生所 高醫 台東

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