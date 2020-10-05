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金門新衛生局長李錫鑫上任 在地醫院服務30載

中央社 / 金門縣5日電

金門衛生局長王漢志因急診室施暴去職，職務懸缺1年多，新任局長李錫鑫今天上任，他在金門醫院工作30年，以加入縣府團隊為榮，矢志提高家鄉醫療水準。

王漢志去年9月初發生在急診室對醫師施暴事件，因而遭記過降級改敘，局長職務由副局長李金治代理。

原新任衛生局長交接布達典禮上午在縣衛生行政綜合大樓舉行。縣長楊鎮浯感謝李金治堅守崗位，尤其在全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）嚴峻時刻，與縣府緊密合作，走過抗疫階段。李金治並未出席交接典禮，由藥物食品檢驗科長潘淑敏代為將印信交給李錫鑫。

楊鎮浯表示，醫療是金門民眾最關切所在，衛生局長這個職務不是「好康」，背負民眾深刻的期待，感謝李錫鑫願意承擔責任。楊鎮浯說，提升醫療能量和服務品質是未來衛生局努力方向，這個工作並不輕鬆，但他對李錫鑫充滿信心。

李錫鑫表示，金門能持續控制面對武漢肺炎疫情，除了民眾共體時艱，縣府團隊展現防疫的執行力是最關鍵因素，很榮幸能加入這個優秀縣政隊伍，攜手為家鄉服務。

他指出，新建醫療大樓空間已趨飽和，病床數將不敷使用，這是迫在眉睫的問題；許多金門長輩是長壽人瑞所衍生的長照議題是重中之重，是衛生局必需積極面對的議題；烈嶼鄉民眾就醫也必須加大關注力道。

54歲的李錫鑫，高雄醫學院醫學系、國立中山大學公共事務管理研究所碩士畢業，在金門醫院工作邁入第30年，從基層衛生所、烈嶼門診部，主任、副院長、兩度代理院長；見證了金門醫療發展軌跡，也參與許多金門醫療建設里程碑，2019獲得中華民國醫師公會全國聯合會台灣醫療典範獎。

衛生局 金門

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