「轉機：台灣」攝影展 觀眾持專屬機票體驗移工文化

高雄市文化局與非營利組織 One-Forty、台灣福興企業跨界合作，即日起至11月1日在高雄駁二蓬萊B6倉庫舉辦「轉機：台灣」跨國移工攝影展，免費入場。展覽特別設計遊戲互動、視覺和聽覺體驗，讓觀眾走入移工生活，每位觀眾都可拿到一張專屬機票，感受從東南亞啟程搭上前往台灣的班機，開啟不一樣的移工文化體驗。

駁二藝術特區「雄海派-高雄港灣藝術行動」推出這場移工攝影展。文化局長王文翠表示，高雄有6萬名移工，無論是產業移工或是社福移工，都加入推動城市運轉的行列。而移工所帶來的無論是產能、生活協助、文化交流，也漸漸融入成為高雄的一部分。這個專為移工規畫的攝影展，成為傳述跨海來此地工作者的展覽。

展覽特別設計遊戲互動、視覺和聽覺體驗，讓觀眾走入移工生活。每位觀眾都可拿到一張專屬機票，這場機票將帶著觀眾從東南亞啟程，搭上前往台灣的班機。團隊更設計情境體驗，讓觀眾利用IG特效濾鏡，化身成準備前往異地工作的移工，在不同站點搭配遊戲互動；而透過VR虛擬實境，民眾可以從360度視角感受移工家鄉，走進移工的住家，實際體驗移工生活。

民眾可以在展覽看到印尼移工樂團UNI Band的故事，樂團成員都是工廠員工，利用下班時間練唱、打鼓，已在全台多地巡迴演出。展覽也紀錄了移工淨灘團體Universal Volunteer，成員幾乎每個月都會號召朋友淨山和淨灘；兩年來舉辦超過80場的淨山與淨灘活動，在台灣撿了超過2400公斤的垃圾。

One-Forty與台灣福興邀請千名觀眾現場參與共創，將每一則針對移工的負面標籤，替換成來自台灣人同理與包容的留言。每撕下一則標籤，將能更清楚看見「移工之外」的多元面貌。