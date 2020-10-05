農科保鮮物流中心動工 陳吉仲：翻轉農產價格

屏東農業生物科技園區「客製化國際保鮮物流中心第一期廠房新建工程」今天動土。農委會主委陳吉仲表示，將擴大我國冷鏈處理及物流運銷量能，大幅翻轉台灣的農產品質和價格。

陳吉仲出席動土典禮致詞表示，這個客製化保鮮物流中心是建構農產品冷鏈物流體系重要的一環，冷鏈決定農產品所有市場的通路和價格，政府興設南部最大冷凍自動倉儲，預計投入新台幣5.74億元經費。

陳吉仲說，台灣農產價格提升不易，主要就是冷鏈系統一直沒有建立完成，這是最基礎的建設，農科這冷鏈完成後，對高屏地區穩定農產品供需、品質提升、運銷量能擴大等都大有助益，市場價格可以提升。

他說，屏東農科本來就有6家業者出口日本熟豬肉，今天又獲得第7家食品工廠可以出口熟豬肉到日本，對養豬產業具有很大幫助，生鮮豬肉這個月就可創造1萬頭銷量，農委會也正在全台各地建立冷鏈系統。

國際保鮮物流中心占地約3公頃，結合農產品出口與國內消費需求，導入冷鏈管理設施及改善現有冷鏈作業設備，增強新鮮農產品理貨與貯運能力。

位於屏東縣長治鄉的屏東農科園區表示，中心規劃1347棧板冷藏空間、7800棧板冷凍空間、符合HACCP食品作業場規範，且日處理量達10噸的加工包裝空間，以及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積超過3000坪。

農科園區表示，生鮮物流中心將在民國111年2月完工，而後交付已預約承租的全日物流股份有限公司進駐營運，擴大我國冷鏈處理及物流運銷量能。竣工啟用後，進駐營運廠商將可從採後處理、洗選、截切、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送進行一系列冷鏈物流服務業務。

農科園區表示，近3年受惠於新農業、新南向等政策帶動，既有233公頃腹地及163公頃擴充區招商踴躍，企業進駐及營運狀況持續成長，未來將配合農委會各項產銷調節及外銷拓展措施，協助國際保鮮物流中心發揮預期效能，進而串聯上下游合作廠商、農漁民形成產業供應鏈。