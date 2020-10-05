快訊

後疫情大選：美中衝突或互利？選民怎麼看中國

完整影片曝光！國道9車追撞非誤闖 機車疑似故意搞破壞

高市議會開議 國民黨把關預算擬萊豬零檢出

中央社 / 高雄5日電

高雄市議會第3屆第4次定期大會明天開幕。面對市府新團隊，國民黨黨團新選出的總召蔡武宏今天表示，會強力監督並把關總預算案，也要提案修訂美豬萊克多巴胺零檢出。

8月15日高雄市罷免市長韓國瑜後並選出新任市長陳其邁將率領新團隊列席議會備詢。議會新會期國民黨有備而來，蔡武宏接受媒體聯訪指出，國民黨團會強力監督市府團隊，尤其這次會期要審查市府總預算，會善盡監督責任替市民看緊荷包，刪除沒有必要的預算支出。

他表示，高雄市明年總預算歲入新台幣1400多億元，市府當初給的訊息是「不會舉債」，但從市府提出的總預算報告中卻還繼續舉債；再者，市府「四大優先」建設項目中有增加預算，也有被排擠到的部分，將要追查有哪些公務部門預算被減少。

另外，有關政府要放寬進口萊豬，蔡武宏認為這攸關食安，希望市府做出保證美豬萊克多巴胺「零檢出」，才能讓市民安心。他說，國民黨團正在研擬相關法令要推動「高雄市食品安全衛生管理自治條例」增訂高雄市美豬萊克多巴胺零檢出，並要市府落實。

至於稍早有國民黨議員擬提議「再修改放寬市長施政報告的黨團及議員質詢時間」，包括藍營是否還會提議回復過去對市長有較長的質詢時間，蔡武宏說，這部分還要和黨團討論後做決定。

由於過去國民黨團因為配合前市長韓國瑜而限縮議員質詢時間，遭質疑如今再因陳其邁執政就要提案修改放寬質詢時間，形同「自己打臉」。民進黨黨團書記長林智鴻表達尊重立場，但也籲國民黨團審慎，不要「因人設事」。

高雄市議會第2屆次定期大會，市長施政報告後由各黨團質詢30分鐘，議員個別質詢15分鐘。第3屆定期大會第1次會期也沿用，但後來國民黨提案修改並限縮議員質詢時間還要抽籤；第3次定期大會再改為市長施政報告後的質詢，黨團及議員各10分鐘。

國民黨 高雄市 韓國瑜

延伸閱讀

防疫津貼請領惹爭議 高市警：依法作業未獨吞

拒絕瘦肉精 民團籲高雄市修自治條例把關

請辭獲慰留 民進黨團總召韓賜村繼續留任

美豬接力再戰 藍綠相殺3戰場

相關新聞

影／強化南迴地區醫療 陳建志：高醫大責無旁貸

台東縣大武鄉衛生所及南迴緊急醫療中心新建大樓，9月28日由台東縣長饒慶鈴、衛福部常次石崇良等人剪綵啟用，因有高醫大一流醫...

「轉機：台灣」攝影展 觀眾持專屬機票體驗移工文化

高雄市文化局與非營利組織 One-Forty、台灣福興企業跨界合作，即日起至11月1日在高雄駁二蓬萊B6倉庫舉辦「轉機：...

邱添貴夥房完工啟用 美濃永安老街添新亮點

客家夥房是見證歷史脈絡與傳承家族精神的文化地景，高市客委會與美濃庄第一任庄長邱義生後代子孫合作整修百年古厝，歷經一年施工...

請辭獲慰留 民進黨團總召韓賜村繼續留任

國民黨高雄市議會黨團日前補選總召，由中生代議員蔡武宏出線。民進黨團總召韓賜村原本也表達辭意，但經黨團強力慰留，韓賜村接受...

遭綠營逼退 洪東煒批陳其邁不知感恩、太傷人

繼高雄市輪船公司董事長黃文財去職後，民進黨議員今上午點名由市府派任的高雄港區土開公司總經理洪東煒，也應知所進退。洪東煒說...

鼓勵民眾接種流感疫苗 高市衛生局送電視、氣炸鍋

109度公費流感疫苗今起開打，高雄市衛生局在前鎮區西甲敬老亭舉辦「守護最重要的人」流感的疫苗開打記者會，為市民健康升起保...

高雄市回收廚餘製成「雄好肥」 限量上網登記成搶手貨

高雄市環保局推動廚餘再利用，製成「雄好肥」，開放民眾登記領用，成為搶手貨。環保局表示，「廚餘再利用成品宣導暨市民領用登記...

4天連假後上班日 中午過後空品漸轉差

4天中秋連假結束，今天是上班日，上午8點高雄市空品測站，除了北高雄阿蓮為稍差等級，其餘AQI都是普通等級。高雄市環保局官...

綠鬣蜥飼養申請登記實施1個月 屏東5名飼主登記

外來種綠鬣蜥，造成嚴重農損、破壞河堤，影響生態平衡，農委會日前公告修正將綠鬣蜥納入「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國...

世界動物日 陳其邁幫狗洗澡

迎接一年一度世界動物日，高雄市長陳其邁昨到燕巢動物關愛園區陪伴流浪動物，以行動呼籲大眾尊重與珍愛每一個生命。他坦言，壽山...

共享汽車上路 高雄年底推300輛

共享運具在高雄持續成長，除Ubike公共自行車已設635站、提供6157輛車，高居全國之冠，另，和雲行動服務（iRent...

高雄共享運具違停 罰單用戶繳

近來共享電動運具夯，業者紛紛到各縣市設置電動機車、自行車等共享運具，用戶也持續成長，但違規、違停也時有所聞，高雄今年7月...

熱門新聞

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

滬尾休閒園區一歲了 千坪草皮化身頂級歌劇院

苗栗明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

高山蘋果產季將至 台大梅峰農場開放預約採果

影／最浪漫的「秋雪」台南大內甜根子雪花祭音樂會登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。