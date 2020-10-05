高市議會開議 國民黨把關預算擬萊豬零檢出

高雄市議會第3屆第4次定期大會明天開幕。面對市府新團隊，國民黨黨團新選出的總召蔡武宏今天表示，會強力監督並把關總預算案，也要提案修訂美豬萊克多巴胺零檢出。

8月15日高雄市罷免市長韓國瑜後並選出新任市長陳其邁將率領新團隊列席議會備詢。議會新會期國民黨有備而來，蔡武宏接受媒體聯訪指出，國民黨團會強力監督市府團隊，尤其這次會期要審查市府總預算，會善盡監督責任替市民看緊荷包，刪除沒有必要的預算支出。

他表示，高雄市明年總預算歲入新台幣1400多億元，市府當初給的訊息是「不會舉債」，但從市府提出的總預算報告中卻還繼續舉債；再者，市府「四大優先」建設項目中有增加預算，也有被排擠到的部分，將要追查有哪些公務部門預算被減少。

另外，有關政府要放寬進口萊豬，蔡武宏認為這攸關食安，希望市府做出保證美豬萊克多巴胺「零檢出」，才能讓市民安心。他說，國民黨團正在研擬相關法令要推動「高雄市食品安全衛生管理自治條例」增訂高雄市美豬萊克多巴胺零檢出，並要市府落實。

至於稍早有國民黨議員擬提議「再修改放寬市長施政報告的黨團及議員質詢時間」，包括藍營是否還會提議回復過去對市長有較長的質詢時間，蔡武宏說，這部分還要和黨團討論後做決定。

由於過去國民黨團因為配合前市長韓國瑜而限縮議員質詢時間，遭質疑如今再因陳其邁執政就要提案修改放寬質詢時間，形同「自己打臉」。民進黨黨團書記長林智鴻表達尊重立場，但也籲國民黨團審慎，不要「因人設事」。

高雄市議會第2屆次定期大會，市長施政報告後由各黨團質詢30分鐘，議員個別質詢15分鐘。第3屆定期大會第1次會期也沿用，但後來國民黨提案修改並限縮議員質詢時間還要抽籤；第3次定期大會再改為市長施政報告後的質詢，黨團及議員各10分鐘。