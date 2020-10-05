快訊

今增1例境外！30多歲女赴菲律賓工作染疫 返台後確診

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱添貴夥房完工啟用 美濃永安老街添新亮點

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
邱家古宅是三進式三合院有二天井，兩側廂房有走廊相連。記者徐白櫻／攝影
邱家古宅是三進式三合院有二天井，兩側廂房有走廊相連。記者徐白櫻／攝影

客家夥房是見證歷史脈絡與傳承家族精神的文化地景，高市客委會美濃庄第一任庄長邱義生後代子孫合作整修百年古厝，歷經一年施工，「邱添貴派下夥房」今天完工啟用，邱家將免費開放10年，讓外界穿越時空走讀美濃百餘年的地方政治演變與教育發展軌跡。

200多年前，邱家先人從大陸河南渡海來台，邱添貴育有三子，次子邱義生創立瀰濃信用組合（美濃農會前身），擔任美濃庄長12年；么子邱智生在六龜經營製糖所，曾任高縣參議員與台灣省議員。邱家夥房後方曾設學堂，美濃國小創校之初校舍尚未蓋好，學童曾在此借讀一段時日。

邱氏家族歷經清朝美濃開拓、日治時期政治演變，民國時期產業發展與公益關懷，家族保留不少珍貴史料。客委會與夥房所有權人「祭祀公業邱添貴嘗」合作整修，邱家無償提供夥房當公共空間，客委會出資2千萬將破舊夥房「修舊如舊」。

「邱添貴派下夥房」今天完工啟用，公賞管理人邱宗興與家中五姊妹返回故居，看著小時候住過的日式塌塌米與種菜後院，邱家子孫心情激動，思念離世雙親。邱宗興說，老房子整修後展現新生命，以後夥房每周開放四天，歡迎遊客免費參觀，日後委託美濃愛鄉協進會管理，遊客也可向管理單位申請導覽解說。

行政院客委會副主委鍾孔炤、高市府副秘書長張家興、高市客委會主委陳志勇等人替夥房揭牌啟用。張家興表示，市府投入資源規畫高市客庄，如六龜之心已將「池田屋」與「洪稇源商號」改造完成，杉林區上平公園預計年底啟用，美濃邱添貴夥房也為永安老街增加一處觀光亮點。

邱家五姊妹都是在這間日式通鋪出生，重返故居讓她們情緒激動，這棟老房子收藏她們無數美好的童年回憶。記者徐白櫻／攝影
邱家五姊妹都是在這間日式通鋪出生，重返故居讓她們情緒激動，這棟老房子收藏她們無數美好的童年回憶。記者徐白櫻／攝影
邱家重視教育，夥房後方曾是辦學的學堂，120年前曾是美濃國小創校時暫用的教室。記者徐白櫻／攝影
邱家重視教育，夥房後方曾是辦學的學堂，120年前曾是美濃國小創校時暫用的教室。記者徐白櫻／攝影
邱氏家族保留不少珍貴史料，夥房內部規畫陳列空間。記者徐白櫻／攝影
邱氏家族保留不少珍貴史料，夥房內部規畫陳列空間。記者徐白櫻／攝影
美濃第一任庄長邱義生（後方站立者）出生於西元1887年，曾任12年庄長。記者徐白櫻／翻攝
美濃第一任庄長邱義生（後方站立者）出生於西元1887年，曾任12年庄長。記者徐白櫻／翻攝
高市客委會與美濃第一任庄長邱義生後代子孫合作整修永安路上的百年古厝，歷經一年施工，「邱添貴派下夥房」今天完工啟用。記者徐白櫻／攝影
高市客委會與美濃第一任庄長邱義生後代子孫合作整修永安路上的百年古厝，歷經一年施工，「邱添貴派下夥房」今天完工啟用。記者徐白櫻／攝影

美濃 客委會 六龜

延伸閱讀

六堆開基300年 高市主委陳志勇打造南台灣「客家連線」

高雄好客輕旅季開幕 10月起至年底推出18場次客庄旅程

連假第2天交通順暢！高雄美濃粄條街滿滿人潮

連假訪美濃、岡山、左營、鳳山古城 4路線享單車騎遊樂

相關新聞

綠鬣蜥飼養申請登記實施1個月 屏東5名飼主登記

外來種綠鬣蜥，造成嚴重農損、破壞河堤，影響生態平衡，農委會日前公告修正將綠鬣蜥納入「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國...

「轉機：台灣」攝影展 觀眾持專屬機票體驗移工文化

高雄市文化局與非營利組織 One-Forty、台灣福興企業跨界合作，即日起至11月1日在高雄駁二蓬萊B6倉庫舉辦「轉機：...

邱添貴夥房完工啟用 美濃永安老街添新亮點

客家夥房是見證歷史脈絡與傳承家族精神的文化地景，高市客委會與美濃庄第一任庄長邱義生後代子孫合作整修百年古厝，歷經一年施工...

請辭獲慰留 民進黨團總召韓賜村繼續留任

國民黨高雄市議會黨團日前補選總召，由中生代議員蔡武宏出線。民進黨團總召韓賜村原本也表達辭意，但經黨團強力慰留，韓賜村接受...

遭綠營逼退 洪東煒批陳其邁不知感恩、太傷人

繼高雄市輪船公司董事長黃文財去職後，民進黨議員今上午點名由市府派任的高雄港區土開公司總經理洪東煒，也應知所進退。洪東煒說...

鼓勵民眾接種流感疫苗 高市衛生局送電視、氣炸鍋

109度公費流感疫苗今起開打，高雄市衛生局在前鎮區西甲敬老亭舉辦「守護最重要的人」流感的疫苗開打記者會，為市民健康升起保...

高雄市回收廚餘製成「雄好肥」 限量上網登記成搶手貨

高雄市環保局推動廚餘再利用，製成「雄好肥」，開放民眾登記領用，成為搶手貨。環保局表示，「廚餘再利用成品宣導暨市民領用登記...

4天連假後上班日 中午過後空品漸轉差

4天中秋連假結束，今天是上班日，上午8點高雄市空品測站，除了北高雄阿蓮為稍差等級，其餘AQI都是普通等級。高雄市環保局官...

世界動物日 陳其邁幫狗洗澡

迎接一年一度世界動物日，高雄市長陳其邁昨到燕巢動物關愛園區陪伴流浪動物，以行動呼籲大眾尊重與珍愛每一個生命。他坦言，壽山...

共享汽車上路 高雄年底推300輛

共享運具在高雄持續成長，除Ubike公共自行車已設635站、提供6157輛車，高居全國之冠，另，和雲行動服務（iRent...

高雄共享運具違停 罰單用戶繳

近來共享電動運具夯，業者紛紛到各縣市設置電動機車、自行車等共享運具，用戶也持續成長，但違規、違停也時有所聞，高雄今年7月...

爭取垃圾回饋金 高雄阿蓮高鐵橋下新設34支監視器

高雄市阿蓮區高鐵橋下道路是在地居民主要通行要道，因缺乏監錄系統，車禍疑慮很難釐清，近日中路里長林永信運用掩埋垃圾場回饋金...

熱門新聞

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

車流湧現 國道中山高西螺到彰化9起事故

滬尾休閒園區一歲了 千坪草皮化身頂級歌劇院

苗栗明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

嘉縣萬國戲院放「刻在你心底的名字」 帶動附近商家買氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。