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邱添貴夥房完工啟用 美濃永安老街添新亮點
客家夥房是見證歷史脈絡與傳承家族精神的文化地景，高市客委會與美濃庄第一任庄長邱義生後代子孫合作整修百年古厝，歷經一年施工，「邱添貴派下夥房」今天完工啟用，邱家將免費開放10年，讓外界穿越時空走讀美濃百餘年的地方政治演變與教育發展軌跡。
200多年前，邱家先人從大陸河南渡海來台，邱添貴育有三子，次子邱義生創立瀰濃信用組合（美濃農會前身），擔任美濃庄長12年；么子邱智生在六龜經營製糖所，曾任高縣參議員與台灣省議員。邱家夥房後方曾設學堂，美濃國小創校之初校舍尚未蓋好，學童曾在此借讀一段時日。
邱氏家族歷經清朝美濃開拓、日治時期政治演變，民國時期產業發展與公益關懷，家族保留不少珍貴史料。客委會與夥房所有權人「祭祀公業邱添貴嘗」合作整修，邱家無償提供夥房當公共空間，客委會出資2千萬將破舊夥房「修舊如舊」。
「邱添貴派下夥房」今天完工啟用，公賞管理人邱宗興與家中五姊妹返回故居，看著小時候住過的日式塌塌米與種菜後院，邱家子孫心情激動，思念離世雙親。邱宗興說，老房子整修後展現新生命，以後夥房每周開放四天，歡迎遊客免費參觀，日後委託美濃愛鄉協進會管理，遊客也可向管理單位申請導覽解說。
行政院客委會副主委鍾孔炤、高市府副秘書長張家興、高市客委會主委陳志勇等人替夥房揭牌啟用。張家興表示，市府投入資源規畫高市客庄，如六龜之心已將「池田屋」與「洪稇源商號」改造完成，杉林區上平公園預計年底啟用，美濃邱添貴夥房也為永安老街增加一處觀光亮點。
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