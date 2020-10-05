遭綠營逼退 洪東煒批陳其邁不知感恩、太傷人

繼高雄市輪船公司董事長黃文財去職後，民進黨議員今上午點名由市府派任的高雄港區土開公司總經理洪東煒，也應知所進退。洪東煒說，他平常心、問心無愧，並指過去曾幫過陳其邁的忙，「他不僅不知感恩，動不動說我沒有專業，這真是太傷人！」但高市府表示，陳其邁和洪東煒並無任何私交，改派土開公司總經理一事，是時任代理市長的楊明州在考量專業經營與公司治理，及尊重專業局處的建議下所提出的人事案。

民進黨議員簡煥宗今說，陳其邁順利當選高雄市長，喊出兩年拚四年的口號，但過去有很多前市長韓國瑜時期留下來的人，是否能跟陳其邁同心兩年拚四年，讓他們心中有很大的問號。

簡煥宗說，之前輪船公司董事長黃文財，接著他要點名的是土開公司總經理洪東煒，洪東煒到土開公司擔任總經理，月薪一個月高達15萬元，但13個月來，土開公司招商的成績是零，且沒人願意投資亞洲新灣區，土開公司總經理必須負責。

簡煥宗呼籲洪東煒知所進退，離開土開公司總經理這個位置，陳其邁需要有人要跟他同心、需要有能力的人來擔任這樣的重要位置。

民進黨議員李柏毅說，高雄市政府已經改朝換代，6月6日罷韓後，所有前市長韓國瑜任用的政務官都應辭職下台，洪東煒已不是事務官、文官，而是政務官，應自己下台。

洪東煒說，中秋節前已很多記者問過他這件事，他還是一樣平常心、問心無愧，他是總經理，有經過公司法人程序，跟韓經營團隊離職無關。他到土開公司後按照本分、專業、初衷幫忙土開公司建立制度、配合政策，讓土開好好經營下去。

洪並強調，中央對高雄港二十工區開發核可一直未簽，造成高雄港區沒有發展，他曾到立法院發聲，指如果中央不簽，到時回饋的土地從百分之42提高到百分之52，誰要負責？但到現任沒人負責，且一個個都升官。

洪東煒說，他把問題提出來，民進黨這些人要去檢討，不知道去檢討自己問題，還在講一些五四三，對得起自己的良心、專業嗎？「包括陳其邁也是一樣，當初他在當代理市長的時候，我有幫過他的忙，他不僅不知感恩，動不動說我沒有專業，這真是太傷人！」

對此，高雄市政府表示，洪東煒是韓國瑜上任時任命的副市長，後來政治任命改派為土開公司總經理。另外，陳其邁和洪並無任何私交。