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內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

防疫津貼請領惹爭議 高市警：依法作業未獨吞

中央社 / 記者侯文婷高雄5日電

高市警分局外事警察遭質疑「侵吞」派出所防疫工作津貼。高雄市警察局今天否認此說法，並解釋依中央規定領取，各縣市亦然；已函請內政部修訂，建議增加分配規定彈性。

全案背景在於遠洋漁船幾乎都是從高雄上岸，由於新興警分局轄內配合從事防疫旅館也多，最高峰單月上岸人數達2000多人，案件暴增，獲核發金額也多。高市警局今天新聞稿說明，這是中央法規規定，各縣市亦然，高雄市已函請中央主政機關修訂。

高雄市政府警察局長劉柏良上午出席「保安大隊全面投入大高雄治安熱點巡守」記者會，會後接受媒體聯訪表示，由於4月起遠洋漁船幾乎都從高雄上岸，檢疫人數暴增，上面可能沒注意到執行面的問題，因此也向中央建議重新定位外事警察，以便具體執行。

高市警局也提出3點說明。1、由於外籍人士居家檢疫健康關懷工作涵蓋的範圍相當廣泛，已於9月17日召集分局開會研議分配作法，考量各分局實際從事及協助執行這項工作的員警人數不一，授權各分局依員警實際執行情形及從寬認定工作範圍，由各分局核實分配。

2、市警局彙整各分局建議調整分配比例、授權各分局從寬彈性認定健康關懷工作範圍，並建議刪除作業要點「外事」字眼，以更符合實際執行情形。這項建議已於9月30日發文請內政部審酌修訂作業要點。

3、由各分局依實際執行情形核實依規定分配，目前4至6月的第2季補助費仍在審核中，尚未核撥。市警局會再請各分局核實認定，避免違反作業規定意旨。

高市警局解釋，目前做法的癥結點在於內政部民政司的規定將分配比例寫得沒有彈性，也只依一般行政人員模式處理，未考量警方人力調度。相關分局外事警察依中央法規領取，並沒有獨吞這筆金額。

警察 內政部

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