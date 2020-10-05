高市議員點名招商無果籲辭職 洪東煒盼依法辦理

民進黨高市議員簡煥宗等人今天點名高雄港區土地開發公司總經理洪東煒月領15萬元，在位13個月招商沒成果，促他知所進退「離開」。洪東煒回應他非法人代表，盼依公司法辦理。

洪東煒接受中央社記者電話採訪表示，「平常心」以對，一切隨緣、無愧於心，他不是法人代表，盼一切依公司法程序進行。有關議員指控他招商沒有成果一事，洪東煒說，包括交通部、台灣港務公司不和市府簽訂港區開發「土地開發協議書」，致招商沒有進度，該檢討的是中央等相關單位，並要民進黨議員勿亂扯。

市議員簡煥宗、李柏毅在市議會召開記者會，點名市府投資的高雄港區土地開發公司總經理洪東煒是前市長韓國瑜派任土開公司總經理，質疑他和高雄市長陳其邁的市府團隊「不同心」，籲他知所進退趕快離開土開公司。

簡煥宗說，洪東煒任職土開公司總經理13個月內招商沒有成果，坐領新台幣15萬元的高薪，對於土地公司的人事任用也充滿爭議，籲洪東煒勿再貪圖權位趕快辭職，才能讓陳其邁兩年拚四年做好市政。

李柏毅說，罷韓之後，政務官去職是理所當然；他還指土開公司辦理多項招標案沒有潛在廠商參與，是未能掌握國內外投資商的脈動與商情，尤其高港候工室招標案，也沒有潛在廠商來投標，結果仍是無人投標，顯然洪東煒不夠專業。

高雄港區土地開發公司是港務公司出資51%、高市府出資49%的合資公司；針對人事派任方面，中央和地方政府協議，董事長由中央推派，總經理由市府推派再由董事會委任。