高雄路竹體育園區逢雨積水 地方爭取經費改善

高雄市路竹體育園區排水不良，每逢雨天容易積水，常受居民詬病，路竹區公所提報排水整治與園區設備改善工程，總經費1710萬元，爭取納入前瞻計畫補助經費。

路竹體育園區占地寬廣，園區內有4座籃排球場、4座網球場、1座溜冰場、1座巧固球場及兒童遊戲區。路竹區公所指出，體育園區是在地民眾重要的休閒場域，但因南側排水不良，下雨天容易積水，需要增設南側排水溝、親子廁所及休息室，另整修地坪通道、廁所、網球場等設備，總工程費1710萬元。

立委邱志偉邀集教育部體育署、市府運發局與路竹公所等單位人員會勘。邱志偉今天表示，園區南側積水嚴重，網球場地面的塑膠地墊也必須重新鋪設，建請路竹公所提報計畫給市府運發局，再由體育署納入前瞻二期給予補助。