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今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？4圖看懂

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鼓勵民眾接種流感疫苗 高市衛生局送電視、氣炸鍋

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市流感疫苗施打，一早就有不少長輩排隊接種。記者王昭月／攝影
高雄市流感疫苗施打，一早就有不少長輩排隊接種。記者王昭月／攝影

109度公費流感疫苗今起開打，高雄市衛生局在前鎮區西甲敬老亭舉辦「守護最重要的人」流感的疫苗開打記者會，為市民健康升起保護罩，衛生局為鼓勵民眾接種更辦抽獎活動，有機會抽中50K電視及氣炸鍋等大獎，吸引不少在地長輩一早就排隊接受疫苗施打，一名阿公笑說，「有注，有保庇」。

流感好發季節，接種流感疫苗是預防的最有效方式，高雄市今年共採購73萬350劑四價公費流感疫苗， 預估全市涵蓋率可達26.3％，呼籲市民踴躍施打。

代表高雄市長陳其邁出席的市府祕書長楊明州表示，流行感冒比一般感冒更嚴重，高齡長輩尤其是高危險群，因此希望能夠踴躍施打。他說，高雄市民往年施打流感疫莆的比例僅5至6成，今年碰到新冠肺炎，症狀與流感雷同，鑑別判斷較不容易，因此施打流感疫苗可獲得健康保護，也能減少醫療人員鑑別負荷。

衛福部疫管署高屏管制中心副主任林慧真則說，與歐美同步的四價流感疫苗，可預防兩種A 型及兩種B型流感，由於施打後二至四周才具保護力，符合資格的民眾可趁早施打。

高雄衛生局長黃志中特別提醒，今年適新冠肺炎嚴峻疫情，超過3300萬人染病，死亡人數也突破百萬。秋冬是流感疫情高峰期，加上新冠肺炎次波疫情可能再次來襲，萬一發生交叉感染，很可能發生嚴重併發症甚至死亡，民眾不可掉以輕心。

衛生局疾管處表示，流感疫苗施打第一周，將以65歲以上長者、6歲以下幼兒、重大傷病及慢性病患4類高風險族群優先接種。衛生局表示，全市目前共有610處懸掛紅布條的合約醫療院所接種疫苗，民眾施打前可先預約，以免撲空或排隊仍打不到疫苗。

高雄市去年度65歲以上長者接種公費流感疫苗比例僅52.58%，衛生局為鼓勵長者及符合資格的民眾接種，舉辦「流感小疫苗，好康大方送」及「寶貝打疫苗，健康好禮送」抽獎活動，接種的民眾有機會獲得按摩椅、遊戲主機、智慧型運動錶帶、50吋4K液晶電視、空氣清淨機、健康氣炸鍋、全自動咖啡機、血壓計、體重計和2000元禮券等大獎。

高雄市公費流感疫苗今早開始施打，衛生局祭出抽獎活動，鼓勵市民多接種。記者王昭月／攝影
高雄市公費流感疫苗今早開始施打，衛生局祭出抽獎活動，鼓勵市民多接種。記者王昭月／攝影

流感疫苗 衛生局 新冠肺炎

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