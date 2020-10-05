高雄市回收廚餘製成「雄好肥」 限量上網登記成搶手貨

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市民上網登記到廚餘廠領取免費的「雄好肥」。圖／高雄市環保局提供
高雄市民上網登記到廚餘廠領取免費的「雄好肥」。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局推動廚餘再利用，製成「雄好肥」，開放民眾登記領用，成為搶手貨。環保局表示，「廚餘再利用成品宣導暨市民領用登記網站」移轉至市府機房內，新的網址為https://epbkitchenwaste.kcg.gov.tw/，有需要的民眾趕快上網登記，額滿為止。

高雄市環保局廢棄物管理科長曾啟清表示，「廚餘再利用成品宣導暨市民領用登記網站」106年底正式上線，提供高雄市民線上登記免費領用廚餘再利用成品「雄好肥」，每個市民可每3個月線上申請登記領用1次，每次以2包為限，也藉以宣導及鼓勵市民做好廚餘回收，並推廣廚餘再利用去化通路。民眾領用方式採取網路申請登記，原則上每季提供2400包，每人每次限領2包，每包5公斤，因數量有限，每季申請領用名額滿額為止。

想領用「雄好肥」的民眾，可於每年2、5、8、11月份期間先至網站申請領用登記，並分別於每年3、6、9及12月份的每周四上午9點至12點及下午1點至4點，攜帶國民身分證或戶口名簿，至環保局大社廚餘廠或彌陀廚餘廠領取。

環保局表示，因廚餘再利用成品於製作發酵至熟成需要3至4個月時間，所以每季提供市民免費領用的數量有限，原則上每季以提供2400包為上限。也歡迎高雄市各公立學校、機關及議會等單位，向環保局提出申請領用。

廚餘 高雄市 身分證

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