4天連假後上班日 中午過後空品漸轉差

4天中秋連假結束，今天是上班日，上午8點高雄市空品測站，除了北高雄阿蓮為稍差等級，其餘AQI都是普通等級。高雄市環保局官方line「空品報你知」解析，今天是北風南下、增強過程，北風剛增強時，會連帶推進「西半部（上風處）」汙染物往高雄堆積，此時高雄風速還弱，是使PM2.5濃度上升的大氣條件之一。

今天北風增強，中午氣溫還是高，溫度可達33度，午後靠山區位置，要注意雷陣雨，晚上會起風，是讓人舒適的微涼夜。

「空品報你知」叮嚀，中午前受西半部汙染逐漸南下，加上高雄境內汙染稍有累積，需注意AQI因PM2.5濃度上升，接近或達到稍差。下午時段到入夜海風增強，PM2.5濃度降低，但臭氧接續上升，AQI仍可能達到「稍差」。晚上時段臭氧消散，空氣轉好。

高雄市環保局表示，已提前啟動預警二級應變措施，減少大型汙染源的汙染排放，隨時監控空氣變化，也提醒市民朋友，若有戶外運動需求，建議「上午10時前、晚間8點後」，上述時段是空氣品質較好時間點。