綠鬣蜥飼養申請登記實施1個月 屏東5名飼主登記

外來種綠鬣蜥，造成嚴重農損、破壞河堤，影響生態平衡，農委會日前公告修正將綠鬣蜥納入「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，從9月1日起到11月30日，有飼養綠鬣蜥民眾，應向縣府申請登記，屏東縣目前有5人登記，飼養7隻綠鬣蜥。

屏東縣府農業處長鄭永裕說，屏東地區綠鬣蜥野外族群數量多，造成農損情形嚴重，縣府自2013年起即展開移除，去年擴大辦理移除計畫捕捉4182隻，今年1月至8月底統計已捕獲3280隻，9月起是綠鬣蜥每年第二次繁殖期，盼能捕捉更多具生殖能力的成蜥，抑制野外族群繁殖速度。

屏東縣府今年6月起雇用獵蜥達人，專門在屏東市萬年溪巡查捕捉綠鬣蜥，每周捕捉2天，統計到9月底，捕捉216隻。

屏東縣府農業處提醒，有飼養綠鬣蜥民眾，9月1日起至11月30日止，向縣政府申請登記，違者處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。倘無繼續飼養意願者，切勿任意棄養，可連絡農業處動保科協助後續處理。