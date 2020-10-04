中秋連假結束 金門老兵召集令創造3000萬產值

中央社 / 金門縣4日電

連續4天的中秋連假今天結束，金門縣政府觀光處統計，4天往返台金班機259架次，載運3萬多人次旅客，各地景點湧入人潮；「老兵召集令」啟動5天以來，更創造新台幣3000多萬元觀光產值。

除了空運，縣府租用的金門快輪也載運了337人次。縣府表示，整體海空疏運順暢，無滯留情形。往返金門本島和烈嶼鄉的交通船，因應連假，也啟動臨時加班船機制，只要人潮車潮眾多即刻啟動，由大小金門滿滿人潮，可見一斑。

金門縣觀光處長丁健剛表示，趁著秋節連假，許多鄉親返鄉過節，也有不少遊客趁著連假來金門體驗「類出國」，各旅遊景點湧入大量人潮，就連大膽島每天登島上限300人，仍供不應求，反應超過預期。

而陽翟大街與金東電影院，搭配樂高主題活動「金沙陽翟-積不可獅」與尋找風獅爺活動，也吸引了近4000人次遊客。

此外，觀光處指出，9月30日開跑的「老兵召集令」活動，在短短5天更受理了421人，依老兵所提供的資料，平均1名老兵帶7名親友來金旅遊，每人花費約1萬1000元，估計觀光產值可超過3000萬元。

觀光處表示，因應中秋連假，針對交通運輸、觀光旅遊，觀光處進行各種沙盤推演，並啟動行動辦公室，堅守崗位，隨時保持聯繫機制，掌握現場狀況，即時調整回報，務必使鄉親、旅客有個美好連假。

金門 連假 老兵

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