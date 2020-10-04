高市保大警 辦展展現警察鐵漢柔情一面

高雄市警察局保安大隊警員孫敏龍，為讓警察職業擺脫嚴肅、剛直的刻板印象，勤餘時在臉書成立「警政文庫」，還舉辦活動「2020波麗士插畫回顧展」，要將警察鐵漢柔情、活潑另一面傳遞給大眾。

孫敏龍、台中市警察局警犬隊、新竹市政府警察局共同舉辦的「2020波麗士插畫回顧展」，昨天下午在台中烏日區某咖啡店內登場，警政署副署長黃宗仁也特別到場參加，與眾人同樂。

孫敏龍按捺不住熱情，找來30名熱衷於畫圖嗜好的警、消，畫下或是Q版或是清新自然的畫風，讓眾人一展所長，這次插畫回顧展就有60件作品，讓前來參觀的民眾，能一邊品嘗咖啡的甘甜，一邊欣賞警消生動活潑作品。

現場也展出曾破獲數十件槍毒案件的台中市警察局警犬隊的值勤照，透過鏡頭讓參與的年輕人，更了解警界「汪星人」如何駕馭防暴、緝毒，如何把敏銳的嗅覺運用在保護民眾上。

孫敏龍說，這次波麗士插畫回顧展已來到第3屆，活動到12月27日止。民眾看警察職業，總是感到冷冰冰、嚴肅、嚴正執法一面，但其實警察工作貼近人民日常生活，鐵漢柔情才是平時警察工作的真實寫照。