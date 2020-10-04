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農田水利署高雄處揭牌 農田灌溉服務不打折

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
農田水利署署長蔡昇甫（左）與高雄管理處處長呂文豪（右），為水利會改為管理處揭牌。記者徐如宜鄉／攝影
農田水利署署長蔡昇甫（左）與高雄管理處處長呂文豪（右），為水利會改為管理處揭牌。記者徐如宜鄉／攝影

全國水利會於10月1日改為農田水利署，高雄管理處今天揭牌，首任處長由呂文豪接任，農田水利署長蔡昇甫特地南下參加高雄管理處揭牌儀式。

蔡昇甫表示，高雄管理處是他上任署長後第一個到達的管理處，改制後會照顧員工權益，且會愈來愈好，原來水利會資產，一定全部用在農田水利事業上，將來對農民服務要做到更好、範圍要更大。

「水是農業發展的根本，有水才能生產農產品。」蔡昇甫說，未來加強農田水利建設、運用智慧科技提高用水效率；落實執行公權力，擴大灌區等等。農田水利會改制後，行政中立是最基本的，未來工程也一律依照政府採購法、採購必須公開透明，相關財產活化也必須公開透明，可讓全民一起檢視。

新任高雄管理處長呂文豪，為原高雄水利會會長，並曾任水利會工務組長、主任工程師、總幹事，對農田水利業務相當熟悉，且深耕地方農民。擔任會長近四年時間，擺脫水利會舊有思想及方向，積極做工作權責上的調整與改進，改善農民用地的取水，運用專業改善了2千多條灌溉排水路及12個灌溉取水口。

呂文豪於106年「二仁導水路倒虹吸工(口隘溪段)改善工程｣，及108年「柚子林線制水閘門改善工程」，先後榮獲城市工程品質水利工程金質奬。他在財務管理方面採開源、節流，開源延長土地租期提升租金效益更配合行政院太陽能光電推動計畫，辦理圳路、埤池等太陽能光電招商；節流則向稅捐機關申辦減免及退還溢繳地價稅款共約2千萬元。灌溉管理方面，加強事業區域巡管及輸配水管理，並極辦理各級圳路疏濬與維護，以確保農業供水順暢。另外為提升水利會服務品質，成立全國首創「5591234」農民服務專線，將企業客服導入農業客服，讓農民朋友有更快速便利服務。

農田水利署署長蔡昇甫（左）與高雄管理處處長呂文豪（右），在高雄管理處揭牌儀式祝禱平安。圖／農田水利署高雄管理處提供
農田水利署署長蔡昇甫（左）與高雄管理處處長呂文豪（右），在高雄管理處揭牌儀式祝禱平安。圖／農田水利署高雄管理處提供
農田水利署高雄管理處正式揭牌。圖／農田水利署高雄管理處提供
農田水利署高雄管理處正式揭牌。圖／農田水利署高雄管理處提供

農民 水利署 農田水利會

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