農田水利署高雄處揭牌 農田灌溉服務不打折

全國水利會於10月1日改為農田水利署，高雄管理處今天揭牌，首任處長由呂文豪接任，農田水利署長蔡昇甫特地南下參加高雄管理處揭牌儀式。

蔡昇甫表示，高雄管理處是他上任署長後第一個到達的管理處，改制後會照顧員工權益，且會愈來愈好，原來水利會資產，一定全部用在農田水利事業上，將來對農民服務要做到更好、範圍要更大。

「水是農業發展的根本，有水才能生產農產品。」蔡昇甫說，未來加強農田水利建設、運用智慧科技提高用水效率；落實執行公權力，擴大灌區等等。農田水利會改制後，行政中立是最基本的，未來工程也一律依照政府採購法、採購必須公開透明，相關財產活化也必須公開透明，可讓全民一起檢視。

新任高雄管理處長呂文豪，為原高雄水利會會長，並曾任水利會工務組長、主任工程師、總幹事，對農田水利業務相當熟悉，且深耕地方農民。擔任會長近四年時間，擺脫水利會舊有思想及方向，積極做工作權責上的調整與改進，改善農民用地的取水，運用專業改善了2千多條灌溉排水路及12個灌溉取水口。