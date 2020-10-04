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屏東農村再生建立社區品牌 盈餘還能當獎學金
屏東縣長治鄉德和社區，自2017年加入農村再生計畫以來，逐年研發左手香系列清潔保養品。並在今天上午於德和社區活動中心首次舉辦「德和社區左手香產業推廣活動」。
屏東縣長治鄉德和社區自2017年加入農村再生計畫以來，逐年研發出左手香烏髮液、左手香沐浴液、左手香潔面露、左手香護髮素及左手香舒緩凝膠等產品，還為此建立社區品牌形象，並以在地故事設計出富有童趣的手提禮盒。
今天首次舉辦的「德和社區左手香產業推廣活動」，除了現場左手香手工皂DIY體驗及農村割稻飯品嚐活動，同時也展出社區活動中的各項研發成果。
此外，德和社區今年也在計畫推動食農教育，利用活動中心旁雜草叢生的閒置土地，整理規畫為食農教育園區，除為推動友善耕作及食農教育的實踐場域外，同時也為社區老人送餐及共食提供新鮮食材。
屏東縣政府指出，德和社區左手香產業，除了推廣社區品牌形象，以及食農教育等功用，還會將研發完成的香皂、沐浴乳等清潔保養品的販賣的盈餘作為獎學金，以鼓勵社區學生參與社區事務。
屏東縣長潘孟安表示，縣府積極推動農再計畫，藉此輔導農村、漁村及原民部落等社區，將在地產業及文化結合社區發展，強化地方特色、活化社區，至於德和社區首次舉辦「德和社區左手香產業推廣活動」成果，也相當令人驚豔。
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