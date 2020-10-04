高雄市3天辦7場徵才 從餐飲到半導體釋上千職缺

高雄市勞工局10月6日至8日將舉辦7場徵才活動，23家廠商釋出上千職缺，包括餐飲、電子、物流、交通等產業，歡迎民眾來找適合的好頭路。

高雄市勞工局表示，10月6日上午9點半到11點在前鎮區鎮中路6號勞工局1樓，海霸王高雄分公司徵作業員10人；亞太國際物流公司工程師10人、操作技術師5人、土木工程人員1人；環球水泥公司徵操作工5人。

10月6日下午1點到4點在左營新光三越開飯川食堂，舉辦「饗賓餐旅事業」公司專案徵才活動，提供46名廚務主任、廚務專員、店副理、店主任、副主廚、服務專員職缺，月薪2萬8000元起。

10月6日下午2點半到4點在高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓楠梓就業服務站，台灣興勝半導體材料公司徵技術員40人；信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員5人；楠梓電子公司徵化驗6人、工程師5人；迅束企業徵清潔人員14人、工務主任1人、工務組長1人；川航企業公司徵理貨人員14人；華泰電子公司徵操作工400人；義大汽車客運公司徵駕駛員20人；義大開發公司徵服務人員4人、工讀生10人、機電人員3人、維修人員2人。

10月7日上午10點到12在勞工局5樓簡報室，辦理「微笑單車」公司專案徵才活動，提供30名安柱專員、維調專員、維調計時人員職缺，時薪158元、月薪2萬7000元起。

10月7日下午2點到4點在鳳山區中山西路235號鳳山就服站3樓，上泰工業公司徵操作工6人；漢林環保科技公司徽操作工15人；宏華營造公司徵粗工20人、營建施工人員135人；駿維實業公司徵操作工19人。

10月7日下午2點半到4點在楠梓區學專路777號A棟2樓楠梓就服站，舉辦「全球華人」公司專案徵才活動，提供45名組裝/測試/包裝員、機台操作員職缺，月薪2萬7000元起。

10月8日下午2點到4點在鳳山區中山西路235號鳳山就服站，柏夫企業公司徵操作工9人；和興隆順企業公司要操作工6人；良達科技公司徵操作工50人；日月光半導體製造公司徵操作工120人。