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「最好的動物園在新竹」陳其邁：壽山改造刻不容緩

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天是世界動物日，高雄市長陳其邁到燕巢保護動物關愛園區陪伴流浪動物。記者徐白櫻／攝影
今天是世界動物日，高雄市長陳其邁到燕巢保護動物關愛園區陪伴流浪動物。記者徐白櫻／攝影

今天是世界動物日，高雄市長陳其邁到燕巢保護動物關愛園區陪伴流浪犬貓，昨天北上新竹參加新竹市市立動物園與壽山動物園結盟儀式之後，陳其邁坦言，高雄動物園與新竹「有一段距離」，動物園升級刻不容緩，未來要分短中長期著手改善壽山動物園，「我們還要加油！」

高雄壽山動物園與新竹市立動物園昨天締結姐妹園，高雄市長陳其邁與新竹市長林智堅在場見證。陳其今天出席世界動物日活動時提到，動物園是學童生命教育和環境永續教育很好的場域，壽山動物園升級刻不容緩。

陳其邁說，新竹是最好的動物園，蓋得非常棒，高雄比起來有一段距離，所以該投資下一代，讓小朋友有一個好的動物保護學習環境，未來從環境改造到動物照顧都要努力，市府擬定短中長期計畫，會請最好的建築師來做整體規畫，也會跟動保專家合作，讓動物園成為友善動物的家。

陳其邁說，高雄的壽山動物園是全台第二大，但有不少改善空間，未來觀光局將分短中長期來改善，都市的文明是看市民對動物的態度，高雄還要加油。

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