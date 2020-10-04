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世界動物日向汪喵致謝 陳其邁替浪浪洗澡與餵食

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天是世界動物日，陳其邁到燕巢動物保護關愛園區照顧毛小孩。記者徐白櫻／攝影
今天是世界動物日，陳其邁到燕巢動物保護關愛園區照顧毛小孩。記者徐白櫻／攝影

今天是世界動物日，高市府農業局在燕巢動物保護關愛園區舉辦「Hello Animal來動物的家」活動，吸引不少喜愛動物的家長帶小孩來親近犬貓。家中飼養「陳小米」的高雄市長陳其邁也以動物家人身分出席活動，親自幫一隻浪浪洗澡與命名，響應愛護動物主題。

高市府動保處2016年將動物收容所轉型成「動物保護關愛園區」，園區設置套房式犬舍、人狗互動運動區，以及戶外親子寵物庭園，推動動物認養的保育觀念。

農業局指出，10月4日世界動物日的由來與義大利傳教士聖方濟各有關，響應他倡導的「向獻愛心給人類的動物們致謝」理念。今天動保處舉辦「Hello Animal來動物的家」，開放園區讓親子家庭與毛小孩深入互動。市長陳其邁以神秘嘉賓身分出席，穿上工作圍裙進入「美容大補帖」教室幫一隻米克夏洗澡，從刷洗到烘乾等照護動作熟練。

陳其邁說，跟毛小孩相處，要把牠們視為家人、多陪伴，關愛園區是小朋友的環境教育、生命教育或動保教育的重要場域，他今天特別到園區幫志工加油打氣，大家平日都很忙碌，應該至少找一天來園區當義工、親近毛小孩；高雄市是港灣城市，希望小朋友從小對生命有正確認識，未來將協調教育局安排更多課程，在園區推動夜宿與教學體驗等活動，讓小孩深入認識多元豐富的生長土地。

高雄市長陳其邁替流浪狗洗澡，動作相當熟練。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁替流浪狗洗澡，動作相當熟練。記者徐白櫻／攝影
高市府農業局舉辦「Hello Animal來動物的家」活動，市長陳其邁出席活動，以行動響應愛護動物主題。記者徐白櫻／攝影
高市府農業局舉辦「Hello Animal來動物的家」活動，市長陳其邁出席活動，以行動響應愛護動物主題。記者徐白櫻／攝影

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