世界動物日向汪喵致謝 陳其邁替浪浪洗澡與餵食

今天是世界動物日，高市府農業局在燕巢動物保護關愛園區舉辦「Hello Animal來動物的家」活動，吸引不少喜愛動物的家長帶小孩來親近犬貓。家中飼養「陳小米」的高雄市長陳其邁也以動物家人身分出席活動，親自幫一隻浪浪洗澡與命名，響應愛護動物主題。

高市府動保處2016年將動物收容所轉型成「動物保護關愛園區」，園區設置套房式犬舍、人狗互動運動區，以及戶外親子寵物庭園，推動動物認養的保育觀念。

農業局指出，10月4日世界動物日的由來與義大利傳教士聖方濟各有關，響應他倡導的「向獻愛心給人類的動物們致謝」理念。今天動保處舉辦「Hello Animal來動物的家」，開放園區讓親子家庭與毛小孩深入互動。市長陳其邁以神秘嘉賓身分出席，穿上工作圍裙進入「美容大補帖」教室幫一隻米克夏洗澡，從刷洗到烘乾等照護動作熟練。