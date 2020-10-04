高雄輕軌一階音量改善 二階加強優化

高雄輕軌一階已完工通車，但二階爭議路段因居民有疑慮，尚未動工，其中不少居民擔心輕軌造成噪音問題。高雄市捷運局表示，輕軌一階減噪措施已有成效，二階將參照一階經驗，並將轉彎半徑擴大、軌道增設潤滑器等，進一步優化減噪。

輕軌第一階段通車初期，七賢三路、蓬萊路段沿線居民曾反映輕軌轉彎段輪軌磨擦噪音與路口聲光號誌噪音影響生活品質。

捷運局為減振抑噪，輕軌全線軌道以彈性橡膠材料包覆方式處理，列車行進時自動於輪緣噴灑潤滑油；列車行經轉彎段產生尖銳噪音部分，則以降低過彎車速，減小離心力產生磨軌噪音，及定時於鋼軌轉彎處塗佈潤滑劑改善磨擦情形。

捷運局表示，加強減噪，經實際量測轉彎段(轉彎半徑30公尺)輕軌列車通過音量，平均約可降低5dB左右，已較平日道路汽機車背景音量為低。另居民曾反映的聲光號誌的音量也已進行調整。通車至今，輕軌已漸獲居民接受肯定。

捷運局說，輕軌二階更將採用可設定音量的設備，將依據噪音管制標準調整適當音量，確保警示音可在符合規範及法令管制標準下發揮警示效果，同時降低對周遭居民生活安寧影響。

捷運局強調，輕軌一階致力改善噪音，針對居民反映輪軌音量過大地區，已委請SGS進行噪音量測，量測結果符合「路上運輸系統噪音管制標準」，輕軌二階將參照一階路段經驗，除上列改善措施外，再將馬卡道、美術館路口轉彎半徑擴大至60公尺，並考量於軌道上增設自動潤滑器，進一步優化減噪措施，以避免影響民眾生活品質。