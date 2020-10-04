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中秋連假高雄駁二人氣爆棚！二伯教戰如何拍特殊團體照

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
許多民眾躲在駁二塔的陰影下，在駁二港邊等待大港橋旋轉秀，形成特殊的日光結界景象。圖／駁二藝術特區提供
許多民眾躲在駁二塔的陰影下，在駁二港邊等待大港橋旋轉秀，形成特殊的日光結界景象。圖／駁二藝術特區提供

中秋四天連假，高雄各文化景點湧現許多遊客。駁二藝術特區正在進行「雄海派-高雄港灣藝術行動」，累計了5萬參觀人次，尤其下午3點與晚間7點，駁二港邊更是滿滿期待大港橋旋轉秀的民眾。駁二的工作人員「二伯」們，還在臉書上教戰如何在駁二拍特殊團體照，網友回響熱烈：駁二94狂！這是有練過嗎？

高雄市文化局局長王文翠表示，台灣的疫情相對世界各國穩定許多，加上天氣不錯，民眾趁著連假進行國內旅遊。文化局轄下文化園區不僅防疫措施不鬆懈，更在連假期間推出各項展覽活動，讓民眾防疫安心，更能夠玩得開心。文化局更針對各場館推出文系中秋推薦，分成后羿型、吳剛型、玉兔型、嫦娥型景點，無論是駁二藝術特區、紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山車站糖鐵故事館、高雄市立歷史博物館、台灣鳳梨工廠等，都能感受高雄藝文景點的魅力。

許多民眾躲在駁二塔的陰影下，在駁二港邊等待大港橋旋轉秀，形成特殊的日光結界景象。駁二的工作人員暱稱為「二伯」，他們身穿黑色駁二T恤，隱身於園區掌管駁二大小事。二伯們在臉書上教戰如何在駁二拍特殊團體照？網友熱烈回響，表示太厲害了！駁二正進行「雄海派-高雄港灣藝術節」，中秋連假共計有四檔與海洋相關的展覽，從設計、藝術、動畫、環境、移工等不同的面向，探討港灣城市的各項議題，引起觀展民眾共鳴討論。

高雄市文化局表示，可以看大船入港的「紅毛港文化園區」，中秋期間人潮明顯增多，每日平均入園人數與去年同期相比增加了50%，尤其連假第2天園區舉辦柚見中秋闖關樂活動，為園區帶來人潮及歡笑，原訂免費發放500顆柚子，加碼800顆仍供不應求，當日入園人數高達1200人。而可欣賞高雄一、二港口壯闊港灣景致的文化遊艇，搭船人數與去年中秋節相比，也提高10%，各航線單日搭船人數更創今年新高達470人次。

高雄市立歷史博物館於9月新開設大高雄歷史常設展，270度環景劇場及互動遊戲，吸引不少民眾。適逢左營萬年季，今年首度將攻炮城競賽移到左營孔廟櫺星門廣場辦理，讓民眾體驗「攻炮城」民俗遊戲。旗山車站糖鐵故事館，結合科技感與歷史感的體驗行程，搭五分車及戴上科技感十足的VR眼鏡，彷彿回到1930年代。

駁二的工作人員「二伯」們，在臉書上教戰如何在駁二拍特殊團體照，網友回響熱烈：駁二94狂！這是有練過嗎？圖／駁二藝術特區提供
駁二的工作人員「二伯」們，在臉書上教戰如何在駁二拍特殊團體照，網友回響熱烈：駁二94狂！這是有練過嗎？圖／駁二藝術特區提供
駁二的工作人員「二伯」們，在臉書上教戰如何在駁二拍特殊團體照，網友回響熱烈：駁二94狂！這是有練過嗎？圖／駁二藝術特區提供
駁二的工作人員「二伯」們，在臉書上教戰如何在駁二拍特殊團體照，網友回響熱烈：駁二94狂！這是有練過嗎？圖／駁二藝術特區提供

駁二 中秋節 連假

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