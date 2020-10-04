全民運動會17日花蓮登場 逆時針傳遞全台聖火

今年全民運動會將於10月17日起至22日在花蓮登場，今天在縣府前廣場舉行聖火全國傳遞活動，聖火在9月26日點燃後，已先到離島3縣，今天以逆時針方向進行全台聖火傳遞，預計13日返抵花蓮，再展開3天縣內各鄉鎮市的聖火傳遞，準備迎接全民運。

聖火傳遞活動首先由宜昌國小鼓隊帶來精采擊鼓表演，徐榛蔚將點燃的聖火親自傳遞給7所學校校長所組成的聖火隊，7名手持已點燃聖火把的校長，往府前路方向跑，陸續繞境全國各縣市。明天上午10時將在教育部體育署禮堂舉行全國宣傳記者會。

縣長徐榛蔚表示，今年全民運共舉辦28個競賽項目，9月26日點燃聖火後，先到離島3縣市澎湖、金門、連江傳遞聖火，接下來要逆時針繞全台，將聖火傳遞到每個縣市，迎接各地選手。同時，她提及，花蓮11月底前住宿都滿房，賽事期間預計將吸引逾1萬5000人拜訪花蓮，申請安心旅遊補助次數也高達8次。