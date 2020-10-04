快訊

拜登推文：再過一個月就可以稱拜登夫人第一夫人了

全民運動會17日花蓮登場 逆時針傳遞全台聖火

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚今天將聖火交由7所學校校長，今起要以逆時針方向傳遞到全國。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天將聖火交由7所學校校長，今起要以逆時針方向傳遞到全國。記者王思慧／攝影

今年全民運動會將於10月17日起至22日在花蓮登場，今天在縣府前廣場舉行聖火全國傳遞活動，聖火在9月26日點燃後，已先到離島3縣，今天以逆時針方向進行全台聖火傳遞，預計13日返抵花蓮，再展開3天縣內各鄉鎮市的聖火傳遞，準備迎接全民運。

聖火傳遞活動首先由宜昌國小鼓隊帶來精采擊鼓表演，徐榛蔚將點燃的聖火親自傳遞給7所學校校長所組成的聖火隊，7名手持已點燃聖火把的校長，往府前路方向跑，陸續繞境全國各縣市。明天上午10時將在教育部體育署禮堂舉行全國宣傳記者會。

縣長徐榛蔚表示，今年全民運共舉辦28個競賽項目，9月26日點燃聖火後，先到離島3縣市澎湖、金門、連江傳遞聖火，接下來要逆時針繞全台，將聖火傳遞到每個縣市，迎接各地選手。同時，她提及，花蓮11月底前住宿都滿房，賽事期間預計將吸引逾1萬5000人拜訪花蓮，申請安心旅遊補助次數也高達8次。

聖火以逆時針方向進行全台傳遞，明天上午前往各縣市政府辦理聖火致敬和交接儀式，預計10月13日返抵花蓮縣，再展開3天花蓮縣境內13鄉鎮市的主街道路跑聖火傳遞。路跑傳遞比照「奧林匹克火炬傳遞方式」，即1人執主火，副火6人遞跑。縣府也請各鄉鎮市公所組成「首長聖火隊」及「中小學聖火隊」接力，傳遞109年全民運動會在花蓮舉辦的訊息。

全民運將於10月17日起至22日在花蓮登場，今天在縣府前廣場舉行聖火全國傳遞活動。記者王思慧／攝影
全民運將於10月17日起至22日在花蓮登場，今天在縣府前廣場舉行聖火全國傳遞活動。記者王思慧／攝影

延伸閱讀

近500黨代表籲重審 藍：徐榛蔚申訴會重新思考

全民運聖火以狼煙形式點燃 明起傳遞全國

全民運10月17日花蓮登場 點燃聖火傳遞全國

花蓮新闢3條公車路線 28日通車營運

相關新聞

全民運動會17日花蓮登場 逆時針傳遞全台聖火

今年全民運動會將於10月17日起至22日在花蓮登場，今天在縣府前廣場舉行聖火全國傳遞活動，聖火在9月26日點燃後，已先到...

這隻大怪獸專吃淤泥垃圾 台東8輛清溝車已清淤180公里

台東縣民眾最近常看到各鄉鎮市清潔隊員，在街道上操作重17噸的龐然大物，兼具沖吸多功能的清溝車執行清溝勤務，台東縣環保局表...

空姐降落故鄉習畫 黃姿蓉首度開展

家住宜蘭縣冬山鄉的黃姿蓉曾是華航空服員，搭飛機探索世界各國，但心底一直懷抱藝術夢。10多年前她辭去工作返鄉，拜知名畫家黃...

花蓮石雕季24日登場 16人戶外創作

2020花蓮國際石雕藝術季將從24日起展開為期1個月的戶外創作，16位石雕藝術家在花蓮縣文化局旁文苑路現場創作，主辦單位...

沙灘裝置藝術 清潔工信手拈來

台東縣南迴公路沿線沙灘上，最近出現多個漂流木裝置藝術，益發顯得空靈，令人超有感，許多遊客以為是藝術家的創作品，但其實這些...

毋湯！遊客夜衝武嶺放煙火 網友氣炸痛批沒公德心

中秋節不少人放煙火慶祝，但是到海拔3275公尺合歡山武嶺亂放煙火，卻是危險行為。臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」晚間就...

基隆仙洞變電箱爆巨響！議員指發生已多次 台電搶修

基隆市中山區仙洞地區今天上午台電變電箱發出巨響，造成仁安街一帶停電，議員莊敬聖趕至現場了解， 指變電箱爆出巨響，嚇壞民眾...

利稻、霧鹿部落聯合運動會9日登場 歡迎遊客參與體驗

位於南橫公路上的海端鄉利稻、霧鹿部落布農族人預定9日舉辦村校聯合運動會，今天在利稻橋上點燃聖火，向祖靈祈求庇佑，隨後進行...

台灣國際兒童影展基隆場放4長片 公視：讓孩子理解包容

台灣國際兒童影展全國巡迴最後一站來到基隆，今天在基隆秀泰影城舉辦開幕式，市長林右昌與前來觀影的大小朋友親切互動，並和公視...

空姐變畫家 黃姿蓉「心山水」田中畫展今起宜蘭開展

家住宜蘭縣冬山鄉的黃姿蓉曾是華航空服員，搭飛機探索世界各國，心底一直懷抱藝術夢；10多年前辭去工作返鄉，因緣際會下拜知名...

影／蘇花北上車流漸增 11時啟動北上大客車優先道

連假進入倒數，蘇花路廊今天上午雙向順暢，但北上車流有漸增趨勢，公路總局估計車流會持續到晚間，11時起啟動太魯閣大橋北端到...

南迴最美臨時停駐空間曝光！無敵海景盡收眼底

南迴公路拓寬改善工程自去年完工通車後，沿線景觀亮點無數，不過，位於大鳥段最高點的臨時停駐空間平台，在中秋連假意外曝光，雖...

熱門新聞

網傳台14甲線合歡山公路塞車舊照 業者怨遊客嚇到退房

台南曾文水庫蓄水剩3成6 南水局面臨「最艱困」的調度

台中東區建成路地下道填平 明天起主線雙向通車

影／山中聖靈百步蛇路過村落 霧鹿村民持棍趕狗護蛇

琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

影／桃園大有生態梯田公園連假爆人潮 民怨停車位不足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。