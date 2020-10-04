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滅火器樂團勇奪金曲獎 陳其邁暖喊「歡迎回家」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「滅火器樂團」奪得金曲獎「最佳樂團獎」，高雄市長陳其邁第一時間在臉書貼文恭賀。圖／取自陳其邁臉書
「滅火器樂團」奪得金曲獎「最佳樂團獎」，高雄市長陳其邁第一時間在臉書貼文恭賀。圖／取自陳其邁臉書

來自高雄的「滅火器樂團」獲得金曲獎「最佳樂團獎」肯定，高雄市長陳其邁與樂團成員私交甚篤，臉書以標題「滅火器，我愛你」為題，呼喊歡迎樂團回家。陳其邁說，昨晚第一時間打電話給主唱楊大正道賀，楊回應一定會回高雄，歡迎他們能夠回自己的故鄉。

滅火器樂團支持高雄市長陳其邁，曾在市長競選期間創作競選歌曲，且多次站台相挺，陳其邁得知獲獎後，透過臉書發文慶賀。今天是「世界動物日」，陳其邁到燕巢保護動物關愛園區探望流浪犬貓，響應愛護動物主題，媒體聯訪時公開致賀。

陳其邁表示，滅火器樂團是高雄之光，歌曲常描寫很多人生過程或本土熱愛，內容觸動人心，樂團已經準備要回高雄，歡迎他們能夠回自己的故鄉，十幾年前到台北，走一圈再回來，昨天獲獎是給他們16歲時的自己最好的生日禮物，昨天第一時間打電話恭喜，大正回說「一定會回來、很開心」，得獎可說是實至名歸，給他們最大的鼓勵。

陳其邁最喜歡滅火器樂團創作的「長途夜車」這首歌。陳說，楊大正分享過寫長途夜車的背景，這首歌是他從台北回高雄，在返回台北車上的心情抒寫，很多創作都跟高雄有關，歡迎樂團回高雄傳承樂團經驗。

今天是世界動物日，高雄市長陳其邁到燕巢保護動物關愛園區探望流浪犬貓。記者徐白櫻／攝影
今天是世界動物日，高雄市長陳其邁到燕巢保護動物關愛園區探望流浪犬貓。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 金曲獎 滅火器樂團

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