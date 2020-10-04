為期4天左營萬年季 今晚燒化火獅落幕

高雄左營萬年季從1日起為期4天在左營蓮池潭舉行，今晚將燒化火獅，為活動畫下句點。高雄市長陳其邁將於晚上9點出席火獅燒化儀式，象徵消災解厄，並祈求國泰民安、風調雨順。

高雄左營萬年季今年從10月1日至4日在蓮池潭舉行，陳其邁1日親自為火獅點睛開光，宣布開幕；今晚9點則參與火獅燒化儀式，宣告活動圓滿結束。

左營萬年季結合在地12家廟宇舉行，其中「迓火獅」是左營區年度盛事，今年邁入第20年，古時候會以燒火獅實現願望，也能消災解厄，祈求國泰民安、風調雨順。

左營萬年季活動期間，每晚都有火獅祈福巡禮，消災祈福保平安，也舉辦多項趣味活動，包括萬年盃歌唱比賽、芋粿巧DIY、攻炮城三大活動等。