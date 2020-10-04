高捷黃線五甲段採高架？ 高市府澄清：維持地下化

高市府推動高雄捷運黃線，已進入綜合規畫階段，但外傳中央對金額偏高有疑慮，建議五甲段從地下改為高架。不過高雄市捷運局今澄清，指行政院有在去年5月建議評估改採高架，但考量五甲路幅不寬等因素，所提出的綜合規畫仍維持地下興建模式，不考慮高架方式，並已報交通部審議。

高雄捷運黃線預估建設經費約1445.58億元，途經三多、五甲等人口集中區域。但有媒體報導，中央對整體金額偏高有疑慮，建議五甲路段從地下改為高架，可省約300億。

高雄市捷運局今表示，行政院去年5月核定黃線可行性研究報告函文內，曾有請市府於綜合規畫階段評估五甲路段採高架型式興建的可能性。

但捷運局強調，市府考量五甲地區當地部分路寬僅20米、景觀衝擊及都市發展等相關因素，經多方整體綜合研判後，所提出的黃線綜合規畫報告中，五甲路段仍維持原地下捷運興建模式。

捷運局表示，目前高捷黃線綜合規畫報告書已分別於今年3月31日及8月7日提報交通部審議，已進入綜合規畫階段，預計2028年完工通車。

捷運黃線路線主要連結亞洲新灣區，經三多路、民權路、民族路、建工路、本館路、大埤路及鳥松地區，另由澄清路再銜接國泰路、南京路、五甲路、鎮中路，全長共22.91公里，車站數23站，總經費約1445.58億元。

捷運局指出，捷運黃線行經亞洲新灣區、市府四維及鳳山行政中心、衛武營國家藝術文化中心、市議會、長庚醫院、澄清湖風景區、澄清湖棒球場、高雄科技大學、高雄高工、鳳山五甲及前鎮區公所等高雄各個重要據點，未來將與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵等路線形成軌道轉乘站點，可補足都會核心區軌道路網缺口。

捷運局並指，捷運建設是百年大計，為謀求高雄市整體都市長遠穩定發展，市府已著手整合捷運局、都發局、交通局、地政局等相關部門，同步推動黃線沿線捷運聯合開發與TOD（Trasnsit- Oriented Development）導向都市再生與更新工程，帶動都市經濟成長與轉型發展。