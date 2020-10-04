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高雄特色民宿連假開張 家庭出遊品味眷村風貌

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市的特色民宿在中秋連假期間已有訂房，眷村民宿吸引家庭出遊顧客住宿感受眷村味。圖／高雄市觀光局提供
高雄市的特色民宿在中秋連假期間已有訂房，眷村民宿吸引家庭出遊顧客住宿感受眷村味。圖／高雄市觀光局提供

高雄市依107年新修民宿管理辦法核准設立的特色民宿目前有46家，其中17家屬人文特色風貌民宿，29家眷村民宿。這個中秋連假，多家民宿已有顧客入住，選擇眷村民宿的以全家出遊的居多，選擇低價位透天民宿的多年輕人。

高雄市的民宿原多在郊區，新修民宿管理辦法實施後核准設立的以市區為主，眷村民宿分別在左營海軍眷村、建業新村一帶，另部分在鳳山的黃埔新村。

左營緯十路「依依．良品風格」民宿的老闆Jeff說，這個中秋連假是眷村民宿開幕以來第一個連假，有家庭來訂房度假，他也邀請朋友來住，感受一下眷村老房子的風格。

有些原來的旅宿業者擔心這些特色新民宿搶走他們的客源，Jeff認為應該不會，因為客層不同，想住眷村老房子的旅客，大概不是一般旅宿的客層。

黃埔新村「月光寶盒」陳姓老闆覺得民宿或多或少會拉走一些一般旅宿的顧客，只是民宿的房間不多，像黃埔新村的房子又只能「就舊修舊」，連原來的隔間都不能動，他們都事先跟顧客講，住老房子和一般飯店旅館的感覺不太一樣，就看顧客的選擇；這次連假前兩天訂房的客人是喜歡眷村和鳳山文化之旅的家庭，他們也向客人介紹附近的古蹟和單車路線。

鼓山一家以透天厝為主的特色民宿，有適合背包客、每晚500元的上下舖房間，店家說這個連假還滿受歡迎的。

在鹽埕區經營飯店40年的漢王集團董事長林富男說，地方政府推特色民宿時，要做整個觀光產業的考量，如果民宿本身就是一個可以增加觀光能量的亮點，甚至帶動周邊消費活動，這樣的民宿對高雄才能加分。

林富男表示，高雄各種旅宿的供給量，一直大於需求，沒有那麼多客源，如果再加入民宿，大家難免受影響，政府尤其要想到，一旦新冠肺炎有了疫苗，全球大解封之後，國人大量向國外跑，到時候國內的飯店、各種旅宿業要去那裡找顧客？

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