琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

高雄琉璃蟻之亂，今年已自六龜區擴散，彰化師範大學生物系副教授林宗歧研究發現，蟻群數量爆增與高雄市近期在鄉間更換具藍紫光譜的LED路燈不無關聯。

琉璃蟻「災難」不只高雄限定，據調查，早年琉璃蟻分布在北回歸線以南，包括彰化以南、花東海拔500至600公尺以下的山麓環境，近5年來往北擴散，最北已到南投及苗栗西湖。

其中在高雄市，今年不只六龜，連甲仙、杉林及美濃等區都有琉璃蟻現蹤，蟻群領地明顯擴散。

據林宗岐研究，琉璃蟻存在台灣100多年，未發生過大規模疫情，過去數量頂多數千隻，現在無以計數，最近他應邀到高雄指導琉璃蟻防治之道，深入甲仙等地發現，琉璃蟻會現蹤與當地新換LED路燈不無關聯。

林宗歧表示，目前造成中南部民眾生活困擾的「黑色螞蟻」，以疣胸琉璃蟻與褐色扁琉璃蟻為主，高雄以後者居多。琉璃蟻有趨光性，夜間會循光線飛出覓偶交配，最近高雄很多地區換上白色光亮的LED路燈，鄉間變亮、變安全，困擾的是這種具有藍紫光譜的LED燈會吸聚琉璃蟻 ，現在蟻群數量大爆發，藍紫色光燈源等同發揮「扣板機的效應」，建議市府考量更換，高市農業局表示，已納入思考。