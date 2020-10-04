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琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

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琉璃蟻大爆發 高雄今年已從六龜擴散到甲仙、杉林等地

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
防治琉璃蟻，高雄市農業局年初就召開防治會議部署，三、四月開始發放餌劑。圖／高雄市農業局提供
防治琉璃蟻，高雄市農業局年初就召開防治會議部署，三、四月開始發放餌劑。圖／高雄市農業局提供

高雄六龜區每到夏末秋初，琉璃蟻即傾巢而出，一夜有時逾萬隻，溫泉區、露營區及住家幾乎淪陷，中秋闔家團圓共餐，琉璃蟻也飛來湊熱鬧，吃飯像在配楜椒 ，且這個每年一度的環境災難，今年已從六龜擴散到甲仙、杉林等區，居民不勝其擾卻束手無策，高雄市農業局決定近期噴藥滅殺！

高雄六龜區多年來飽受琉璃蟻「騷擾」，居民指琉璃蟻大爆發時，入夜密密麻麻朝有光源的民宅轟炸，門窗緊閉，也有辦法侵入，有時附在身體上揮之不去，讓人煩到抓狂。由於數量龐大，溫泉客常被嚇跑，住戶無奈只能在戶外點燈，再於臉盆放水誘殺，不然就提早關燈閉戶，毫無生活品質。

六龜區中興里長王茗洋說，在地人是見怪不怪，外地遊客就覺得恐怖，每到夜間一開電燈，蟻群滿屋飛，生活很不方便。

六龜區長楊孝治說，為防琉璃蟻作亂，市府年初就召開防治會議，3、4月提早發放硼砂加砂糖製成的餌劑。農業局代理局長王正一則說，已密集找專家研商對策，並製作宣導短片教民眾誘殺蟻群方法，以降低繁殖數量與密度，減少對生活的騒擾。

王正一說，琉璃蟻每年5至10月進入婚飛期，夜間會出沒覓偶繁殖，因具趨光性，蟻群會循燈源飛行，以致造成居家困擾，由於數量無從統計，且撲殺的僅是覓偶的一群，無法百分之百根絕，只能積極防治。

不過國內研究琉璃蟻專家、彰化師範大學生物系教授林宗岐說，適度時機噴藥，只是防治方法之一，須避免因為噴藥反而造成生態系失衡。

林表示，防治琉璃蟻是控制在「不危害、不干擾」的程度內，而非趕盡殺絕，每年到琉璃蟻婚飛期，居家附近應清落葉，修枯枝，減少蟻群棲息築巢，除施放餌劑，也可在戶外放誘蟲燈，室內則更換黃光燈管並拉上窗簾，減少蟻群登堂入室的機會。

高雄六龜區每夏末秋初，琉璃蟻即傾巢而出，居民以燈光加臉盆水誘殺，常見一片黑鴉鴉蟻屍。記者王昭月／翻攝
高雄六龜區每夏末秋初，琉璃蟻即傾巢而出，居民以燈光加臉盆水誘殺，常見一片黑鴉鴉蟻屍。記者王昭月／翻攝

雙疣琉璃蟻 琉璃蟻

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