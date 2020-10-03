高雄燕巢區兩處土地遭非法棄置廢棄物 疑同一人所為
高雄燕巢區鳳雄段及興龍段兩處土地，傳遭不肖業者非法棄置廢棄物，環保局獲報後自中秋節起一連兩天前往調查，確有其事，初步懷疑兩地廢棄物都是同一人所為，將依廢棄物清理法開罰，並通報橋頭地檢署偵辦，刑事罰則可處5年以下徒刑，合併1500萬罰款。
高雄市環保局表示，10月1日稽查人員到鳳雄段現場時，發現土地遭人棄置廢棄車座椅、儀表板廢塑膠、廢金屬等汽車廢棄物，約20噸，另有10幾袋太空包廢棄物，為避免下雨造成二次汙染，先以帆布覆蓋，並採3瓶送驗。隔日到興龍段棄置現場，堆置的廢棄物與鳳雄段雷同，重約10噸，兩處棄置現場周遭並無住家，廢棄物也未產生異味，無立即危害。
環保局長張瑞琿表示，業者違法丟棄廢棄物已危及環境及市民生活，絕不能容忍，環保局已將兩案通報橋頭地檢署，並請派出所調閱監視器積極追查，將移請地檢署偵辦。
環保局表示，兩案行為人未申請清理廢棄物許可即任意棄置，違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將處6萬至30萬元以下罰鍰，移送司法機關偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。提醒民眾，發現非法棄置廢棄物，可主動向環保局或1999舉發。
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