高雄燕巢區兩處土地遭非法棄置廢棄物 疑同一人所為

高雄燕巢區鳳雄段及興龍段兩處土地，傳遭不肖業者非法棄置廢棄物，環保局獲報後自中秋節起一連兩天前往調查，確有其事，初步懷疑兩地廢棄物都是同一人所為，將依廢棄物清理法開罰，並通報橋頭地檢署偵辦，刑事罰則可處5年以下徒刑，合併1500萬罰款。

高雄市環保局表示，10月1日稽查人員到鳳雄段現場時，發現土地遭人棄置廢棄車座椅、儀表板廢塑膠、廢金屬等汽車廢棄物，約20噸，另有10幾袋太空包廢棄物，為避免下雨造成二次汙染，先以帆布覆蓋，並採3瓶送驗。隔日到興龍段棄置現場，堆置的廢棄物與鳳雄段雷同，重約10噸，兩處棄置現場周遭並無住家，廢棄物也未產生異味，無立即危害。

環保局長張瑞琿表示，業者違法丟棄廢棄物已危及環境及市民生活，絕不能容忍，環保局已將兩案通報橋頭地檢署，並請派出所調閱監視器積極追查，將移請地檢署偵辦。