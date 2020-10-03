聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／山中聖靈百步蛇路過村落 霧鹿村民持棍趕狗護蛇
日前，台東縣海端鄉內的霧鹿派出所前，有尾長約1公尺，成人小手臂粗的百步蛇，橫越南橫公路（台20線）當地布農族人拿起木棍不是要打蛇，而是要趕狗「護蛇」，除了避免狗被蛇咬，也是為信守布農族人世代相傳，人蛇互不侵犯的承諾。
霧鹿的村民伊藍‧達虎今天表示，自小就曾聽過父親、祖父及部落長老們講述布農族人一個古老神話「百步蛇的復仇」。他說，故事講述有位布農族婦女，因丈夫要參加一個重要慶典，她想讓丈夫在慶典上有光彩出眾，便想幫丈夫編一個最漂亮的八編織衣服紋樣，但她一直想不出來要編織什麼花樣，有一天她看見小百步蛇身上美麗的花紋， 忍不住讚歎萬分，她就開口對小百步蛇的母親說「要借小蛇回家，模仿小蛇身上的圖樣」，且約定七日後將小蛇還給母蛇。
伊藍‧達虎指出，部落裡其他婦人得知，也紛紛跑來借蛇，在爭搶過程中，意外把小蛇弄死，蛇媽媽非常生氣，發動蛇族攻擊布農族部落，導致布農族人和百步蛇相互攻擊，死傷慘重。後來人、蛇兩族的族長為免生靈塗炭，互立誓約，百步蛇願意借用牠們的花紋給布農族做衣服，不會亂咬布農族人，布農族人則承諾世世代代不得殺害百步蛇。
日前海端鄉內霧鹿派出所前，有尾長約1公尺，成人小手臂粗的百步蛇橫越南橫公路（台20線），在部落引起騷動，部落耆老以布農族語向百步蛇問好，也祝牠一路平安重返山林。
部落裡多隻狗感應到騷動，也好奇跑來圍著百步蛇，甚至作勢要攻擊百步蛇，但也有布農族人拿了棍棒趕來，不是要打蛇，而是要把狗趕走，讓百步蛇平安離去，也避免狗被蛇咬，要實現祖先與百步蛇許下的「互不侵犯」承諾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言