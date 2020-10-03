不肖業者連假期間偷倒廢棄物 高市府通報檢警查辦

不肖業者在中秋節連續假期違法偷倒廢棄物，高市府環保局分別在燕巢區鳳雄段及興龍段查到兩場約30噸的廢棄座椅、儀表板塑膠等，懷疑是同一行為人已通報檢警查辦。

環保局今天指出，中秋連假接獲通報指鳳雄段空地遭非法棄置廢棄車座椅、儀表板廢塑膠、廢金屬等約20噸及約10幾袋太空包廢棄物等，因擔心降雨導致二次污染，先以帆布覆蓋，並採集3瓶樣品送驗。

另外，興龍段一處空地也被非法棄置與鳳雄段相同的汽車廢棄物約10噸；環保局初步研判是同一行為人所為，但廢棄物暫無立即危害。

為遏止不肖業者違法棄置廢棄物的行為，環保局宣示打擊環保犯罪不手軟，已將兩案同步通報橋頭地檢署並請派出所調閱附近入口監視器積極追查行為人，事證齊備後，將儘速移請地檢署偵辦。

環保局指出，行為人未依規定申請清理廢棄物許可而任意棄置，已違反廢棄物清理法的規定，將被處以新台幣6萬至30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局呼籲，民眾如發現非法棄置廢棄物，可通報環保局或1999舉發。