免門票奏效 崗山之眼遊客比端午節連假多2成

高雄「崗山之眼」啟用之初曾創下單日遊客破萬熱潮，後來出遊人次下滑，今年疫情爆發後營運情況急遽下降，園區店家營運困難。高市府觀光局10月1日起推出免門票優惠，夜間開放時間更延長至晚上9點。觀光局指出，中秋節連假首日遊客量千餘人，第二天2千多人次，整體而言，中秋節遊客量比端午節連假成長2成左右。

「崗山之眼」在2018年啟用，以天空廊道為主角，全長88公尺，遊客可居高臨下欣賞阿公店水庫美景，開放以來累計吸引百萬人潮。疫情爆發後，遊客量驟降，平常日遊客稀少。

為促進秋冬觀光，高市觀光局推出「高雄秋冬遊好康」，10月1日起至12月31日，壽山動物園、旗津貝殼館及崗山之眼天空廊道入園免費。高雄崗山之眼園區（含天空廊道），配合活動不僅免門票，即日起至年底，每周五與周六，夜間開放時間從晚上6點延長至9點。

崗山之眼全票60元、半票30元。觀光局統計，免門票政策上路後，10月1日的入園人數是1419人，10月2日則為2779人，入園人數比6月端午連假成長近2成。