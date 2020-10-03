快訊

直播／第31屆金曲獎星光大道 噓星聞現場直擊

Youtuber稱加利陸製口罩比MIT好 指揮中心這樣說

免門票奏效 崗山之眼遊客比端午節連假多2成

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄崗山之眼居高臨下，登高後視野遼闊，阿公店水庫的美景一覽無遺。圖／本報資料照
高雄崗山之眼居高臨下，登高後視野遼闊，阿公店水庫的美景一覽無遺。圖／本報資料照

高雄「崗山之眼」啟用之初曾創下單日遊客破萬熱潮，後來出遊人次下滑，今年疫情爆發後營運情況急遽下降，園區店家營運困難。高市府觀光局10月1日起推出免門票優惠，夜間開放時間更延長至晚上9點。觀光局指出，中秋節連假首日遊客量千餘人，第二天2千多人次，整體而言，中秋節遊客量比端午節連假成長2成左右。

「崗山之眼」在2018年啟用，以天空廊道為主角，全長88公尺，遊客可居高臨下欣賞阿公店水庫美景，開放以來累計吸引百萬人潮。疫情爆發後，遊客量驟降，平常日遊客稀少。

為促進秋冬觀光，高市觀光局推出「高雄秋冬遊好康」，10月1日起至12月31日，壽山動物園、旗津貝殼館及崗山之眼天空廊道入園免費。高雄崗山之眼園區（含天空廊道），配合活動不僅免門票，即日起至年底，每周五與周六，夜間開放時間從晚上6點延長至9點。

崗山之眼全票60元、半票30元。觀光局統計，免門票政策上路後，10月1日的入園人數是1419人，10月2日則為2779人，入園人數比6月端午連假成長近2成。

觀光局 中秋節 連假

延伸閱讀

影／屏東小琉球連假吸人潮 海邊爆量遊客像「下水餃」

連假倒數第二天雲林活動多、帶動觀光 遊客未減

影／桃園大有生態梯田公園連假爆人潮 民怨停車位不足

連假憾事 55歲男與家人划完獨木舟上岸突昏倒送醫不治

相關新聞

影／屏東小琉球連假吸人潮 海邊爆量遊客像「下水餃」

中秋4天連假，屏東縣離島小琉球旅遊夯到爆，連假首日遊客就衝高到1萬2000多人，昨、今兩天稍稍降溫，各有近萬人登島，旅宿...

高雄壽山動物園和新竹市動物園締姊妹園 明年引AR入園

高雄市壽山動物園今天和新竹市動物園締結為姊妹園，市長陳其邁、觀光局長周玲妏專程到新竹與新竹市長林智堅簽名締定。陳其邁同時...

屏東寶石東片村推桌遊「農民好辛苦」認識社區與生態

屏東縣內埔鄉東片社區近年推動農村再生計畫成果成果斐然，去年更獲全國十大綠色照顧優良典範最佳潛力獎，為讓更多人認識社區的農...

陳其邁逛新竹動物園 竟遇大批熱情高雄鄉親爭著合照

高雄市長今天上午特地北上新竹動物園參加新竹與壽山動物園締結姐妹園的簽約儀式，會後在林智堅的陪同下參觀動物園，雖然戴著口罩...

高雄打造「一日遊艇生活圈」 豪華遊艇單日往返小琉球

趁中秋連假期間，高市府海洋局結合高雄在地遊艇業者推出「一日遊艇生活圈」行程，今早60名中籤的幸運遊客搭乘「維多利亞76」...

墾丁建商遇天上掉下來的大禮 墾管處：一切攤在陽光下

墾管處徵收墾丁船帆石停車場公共設施保留地，因作業擺烏龍退回原點，墾管處引用「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，政...

六堆開基300年 高市主委陳志勇打造南台灣「客家連線」

高市府客委會新任主委陳志勇出身屏東縣麟洛鄉，同屬客家六堆系統。他表示，高市客家組合完整，包含都會客家與客庄客家，明年是六...

徵收墾丁停車場用地擺烏龍 墾管處用這招省下逾2億公帑　

墾丁國家公園管理處10年前徵收一塊停車場公共設施保留地，因文書出錯擺烏龍，建商地主提訴願勝訴，加上徵收補償改為市價，在墾...

連假第三天！高雄崗山之眼免門票不塞車 景色漂亮

為促進秋冬觀光，高市觀光局推出「高雄秋冬遊好康」，10月1日起，壽山動物園、旗津貝殼館及崗山之眼天空廊道至年底入園免門票...

連假燃油機車不能搭高雄渡輪？輪船公司：前鎮站有搭載

要前往高雄市旗津區遊玩的機車族，如果直接騎車前往，且騎的是燃油機車（加汽油），除了從過港隧道之外，可以到前鎮輪渡站搭渡輪...

影／西子灣2隻遭鯊咬的海豚擱淺 岸巡五隊即刻救援

高雄西子灣海水浴場今天凌晨1點多有民眾發現鯨豚擱淺，海巡署南部分署第五岸巡隊第二機動巡邏站派員馳援，並通報海洋保育署、高...

人車分流奏效 高雄鼓山旗津渡輪遊客增、候船時間反減

高雄市鼓山、旗津之間的渡輪在中秋連假前兩天少見以前大排長龍景象，但高雄輪船公司統計，這兩天搭船的人次比平常的假日多，都在...

熱門新聞

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

南山人壽砸15億元取得東帝士舊址 預計2023年完成商場、影城大樓

網傳台14甲線合歡山公路塞車舊照 業者怨遊客嚇到退房

彰化縣139線降速至40K惹毛機車族 怒批：不如改徒步區

墾丁建商遇天上掉下來的大禮 墾管處：一切攤在陽光下

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。