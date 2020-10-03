高雄壽山動物園和新竹市動物園締姊妹園 明年引AR入園
高雄市壽山動物園今天和新竹市動物園締結為姊妹園，市長陳其邁、觀光局長周玲妏專程到新竹與新竹市長林智堅簽名締定。陳其邁同時宣示啟動壽山動物園升級計畫，分短、中、長期進行。周玲妏表示，今年會先在男廁內設尿布檯，明年完成親水廣場整修工程和在園區設「擴增實境（AR）」設施，讓大小朋友在AR互動遊戲中了解更多動物生態與生物多樣性內涵。
陳其邁說，壽山動物園雖陪伴高雄市民超過40年，和台北市動物園和新竹市動物園比起來，是全台最年輕的公立動物園；新竹市立動物園推出再生計畫，以「對動物友善」的理念出發，讓動物園以嶄新的面貌來民眾見面，並獲得廣大市民的認同。
陳其邁說，未來高雄市將會推動壽山動物園升級計畫，以短、中、長期分階段進行，由營造符合動物生活的自然環境為出發點來改造動物展區，打造人與動物和諧的參觀空間，並同步充實動物園教育、保育等功能，盡全力展現出具美感的全新面貌，盼給高雄市民和遊客全新的體驗。
周玲妏強調，短期會優先提升動物園的遊憩環境品質與美感，提供給民眾良好的旅遊品質，讓民眾能立刻有感，未來將參考新竹動物園的設計理念，規畫以「人與動物」無視覺隔離、友善動物及增進動物福利為理念，打造壽山動物園的特色。
周玲妏舉例，短期計畫之一即在動物園的男廁設尿布檯，讓帶幼兒逛動物園的爸爸、阿公們可以在男廁為孩子換尿布；中期計畫之一是加快園內親水廣場整建工程，盼在明年暑假之前完工，讓到逛動物園的小朋友能在大熱天裡到親水廣場戲水消暑。
較長期的計畫之一，是結合AR在園區內推動生態、生物多樣性、動物保育等的活動，設計擴增實境遊戲，從中導引大朋友、小朋友認識動物，進而友善動物；由於這項計畫與5G的建置有關，如有5G，AR才不卡卡，目前已與相關電信公司洽商，希望明年能完成。
高雄市觀光局表示，到今年12月底止，壽山動物園、崗山之眼天空廊道、旗津貝殼館都免費入園，歡迎大小朋友把握這次的優惠多前往參觀。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言