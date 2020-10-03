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高雄壽山動物園和新竹市動物園締姊妹園 明年引AR入園

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）今天與新竹市長林智堅簽名締定高雄市壽山動物園和新竹市動物園締結為姊妹園。圖／高雄市觀光局提供
高雄市長陳其邁（左）今天與新竹市長林智堅簽名締定高雄市壽山動物園和新竹市動物園締結為姊妹園。圖／高雄市觀光局提供

高雄市壽山動物園今天和新竹市動物園締結為姊妹園，市長陳其邁、觀光局長周玲妏專程到新竹與新竹市長林智堅簽名締定。陳其邁同時宣示啟動壽山動物園升級計畫，分短、中、長期進行。周玲妏表示，今年會先在男廁內設尿布檯，明年完成親水廣場整修工程和在園區設「擴增實境（AR）」設施，讓大小朋友在AR互動遊戲中了解更多動物生態與生物多樣性內涵。

陳其邁說，壽山動物園雖陪伴高雄市民超過40年，和台北市動物園和新竹市動物園比起來，是全台最年輕的公立動物園；新竹市立動物園推出再生計畫，以「對動物友善」的理念出發，讓動物園以嶄新的面貌來民眾見面，並獲得廣大市民的認同。

陳其邁說，未來高雄市將會推動壽山動物園升級計畫，以短、中、長期分階段進行，由營造符合動物生活的自然環境為出發點來改造動物展區，打造人與動物和諧的參觀空間，並同步充實動物園教育、保育等功能，盡全力展現出具美感的全新面貌，盼給高雄市民和遊客全新的體驗。

周玲妏強調，短期會優先提升動物園的遊憩環境品質與美感，提供給民眾良好的旅遊品質，讓民眾能立刻有感，未來將參考新竹動物園的設計理念，規畫以「人與動物」無視覺隔離、友善動物及增進動物福利為理念，打造壽山動物園的特色。

周玲妏舉例，短期計畫之一即在動物園的男廁設尿布檯，讓帶幼兒逛動物園的爸爸、阿公們可以在男廁為孩子換尿布；中期計畫之一是加快園內親水廣場整建工程，盼在明年暑假之前完工，讓到逛動物園的小朋友能在大熱天裡到親水廣場戲水消暑。

較長期的計畫之一，是結合AR在園區內推動生態、生物多樣性、動物保育等的活動，設計擴增實境遊戲，從中導引大朋友、小朋友認識動物，進而友善動物；由於這項計畫與5G的建置有關，如有5G，AR才不卡卡，目前已與相關電信公司洽商，希望明年能完成。

高雄市觀光局表示，到今年12月底止，壽山動物園、崗山之眼天空廊道、旗津貝殼館都免費入園，歡迎大小朋友把握這次的優惠多前往參觀。

高雄市觀光局將分短、中、長期提升壽山動物園的友善環境。圖／高雄市觀光局壽山動物園提供
高雄市觀光局將分短、中、長期提升壽山動物園的友善環境。圖／高雄市觀光局壽山動物園提供

動物園 新竹 高雄市

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