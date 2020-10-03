影／屏東小琉球連假吸人潮 海邊爆量遊客像「下水餃」

中秋4天連假，屏東縣離島小琉球旅遊夯到爆，連假首日遊客就衝高到1萬2000多人，昨、今兩天稍稍降溫，各有近萬人登島，旅宿約有七至八成住房率，在碼頭等候交通船的人龍隊伍沒有斷過，島上各景點隨處可見騎車趴趴走的遊客，餐廳吃飯要排隊，各遊憩沙灘不斷湧入戲水和浮潛人潮，潛水業者形容人多到像「下水餃」，才走一批又來一批。

琉球鄉觀光發展協會理事長洪豪昇表示，小琉球前波旅遊大爆發是端午節4天連假，當時國內疫情剛解封，每有都有上萬人登島；這次中秋連假，島上400多家民宿，除了首日滿房外，第2、3天約七至八成住房率，即使稍有降溫，出租機車仍一車難求，上餐廳要排隊，往返東港碼頭的交通船幾乎班班客滿，碼頭等候交通船的人龍隊伍沒有斷過。

吳姓民宿業者說，上半年因疫情悶了4個多月，大家一直勒緊腰帶苦撐待變，下半年小琉球的觀光已經完全恢復到過往旺季的水準，雖然「安心旅遊補助」將在本月底結束，但冬季本來就是小琉球的旅遊淡季，加上邊境尚未解封，預期可以吸納無法出國度假的遊客，讓今年的淡季不淡。