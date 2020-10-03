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屏東寶石東片村推桌遊「農民好辛苦」認識社區與生態
屏東縣內埔鄉東片社區近年推動農村再生計畫成果成果斐然，去年更獲全國十大綠色照顧優良典範最佳潛力獎，為讓更多人認識社區的農特產品與生態，社區今年研發桌遊「農民好辛苦」從遊戲中，認識生態保育與友善耕作土地重要性，玩過的小朋友才發現，原來務農不容易，要面對氣候變化的挑戰。
東片社區今舉行「2020東片寶石村客庄豐物季-謝客還福祭」有寶石村友善市集，活動取名「還福」，取其敬天謝神內涵，今年也是社區公共井設立一甲子，以慶典心情舉辦，展示加入農村再生計畫4年來的成果，別具意義。
屏東縣內埔鄉東片社區發展協會總幹事姜福慧說，今年研發桌遊「農民好辛苦」，生態保育與農業傳統生產是不衝突，認識友善耕作土地概念。
姜福慧說，例如，蜜蜂在田裡面出現時，要好好保護，果樹會有增產效果。遇到天災，果樹會減少，讓玩家了解農民耕作面對問題，天災、大自然相生相剋，天敵，病蟲害等。社區也拜訪附近國中小學，帶領學生們玩桌遊，學習相關知識。
姜福慧說，社區明年想要舉辦桌遊夏令營等，結合社區農特產，舉辦DIY農事體驗活動，玩遊戲過中了解社區特色。
縣府農村再生專案辦公室說，東片社區在2016年執行農再計畫後，透過讀書會的模式，發展由社區內8家友善耕作農場共同組成「東片寶石村股份有限公司」，將營收5%做為照顧社區長者及青年農務實習基金，是全台第一個自發性的農村型社會企業。
農村再生專案辦公室說，社區積極推動友善農法，並與鄰近學校合作共同推動食農教育，今年縣府也將在社區內設置微生物資材培養推廣中心。
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