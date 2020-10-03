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陳其邁逛新竹動物園 竟遇大批熱情高雄鄉親爭著合照
高雄市長今天上午特地北上新竹動物園參加新竹與壽山動物園締結姐妹園的簽約儀式，會後在林智堅的陪同下參觀動物園，雖然戴著口罩，但不少眼尖的高雄市民仍一眼就認出是市長陳其邁，立刻上前搶著合照，陳其邁自己也驚訝竟有那麼多高雄市民利用中秋連假北上新竹遊玩。
林智堅化身動物園導覽員一一為陳其邁講解，更提到園內新來的羊駝兄弟「咖啡」與「牛奶」，就是從壽山搬家過來的新住民，陳其邁也特地準備從「娘家」高雄帶來新竹的伴手禮，有羊駝喜愛吃的蔬菜水果，要送給羊駝「咖啡」與「牛奶」。
在參觀動物園過程中，不少遠從高雄北上遊玩的民眾認出是市長陳其邁，紛紛圍在一旁打招呼，更有民眾上前握手、搶著合照，陳其邁更與鄉親當場聊了起來，還不忘替林智堅推廣新竹旅遊，要高雄鄉親以後也要多來新竹玩。
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