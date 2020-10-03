高雄打造「一日遊艇生活圈」 豪華遊艇單日往返小琉球

趁中秋連假期間，高市府海洋局結合高雄在地遊艇業者推出「一日遊艇生活圈」行程，今早60名中籤的幸運遊客搭乘「維多利亞76」及「伊莉莎白66」兩艘遊艇出海，遊客搭船去小琉球享用海鮮，還能在海上體驗立式划槳（SUP）、獨木舟及浮潛等水上活動，盼帶動南台灣遊艇出遊風氣。

高雄市在亞洲新灣區設置遊艇碼頭，往北串聯興達港、蚵仔寮與台南安平等地，往南可抵達屏東小琉球、大鵬灣與後壁湖，適合安排一日航線。

高市府結合嘉信遊艇公司推出「遊你。挺好玩」行程，今天與明天共搭載120名遊客到小琉球一日遊。海洋局指出，體驗遊客上午從高雄港出發，先巡禮高雄港與旗津海岸線，之後前往屏東小琉球，中途可定錨休憩，由船上專業人員帶領遊客體驗立式划槳（SUP）、獨木舟及浮潛等水上活動，下午4點左右返回碼頭。

今早，首批體驗遊客從遊艇碼頭出發，市府海洋局代局長黃登福、台灣遊艇公會理事長龔俊豪等人在岸上歡送遊客出海。黃登福指出，連假期間許多陸上景點人潮眾多，搭郵輪出海不會塞車，若以高雄當母港，往北往南都有許多臨海景點可串聯，高雄是海洋都市，大家可透過郵輪出遊、更親近海洋。