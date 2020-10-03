墾丁建商遇天上掉下來的大禮 墾管處：一切攤在陽光下

墾管處徵收墾丁船帆石停車場公共設施保留地，因作業擺烏龍退回原點，墾管處引用「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，政府不花公帑免費取得停車場用地，地主則獲一半土地變更建地的回饋，彷如「天上掉下來的大禮」，看似互惠互利創造雙贏，墾管處內部討論時也有反對聲音，憂心給外界圖利他人的想像空間；墾管處說，案經內政部國家公園計畫委員會審議通過，一切攤在陽光下。

墾管處為解決擺烏龍的船帆石停車場公共設施保留地徵收案，決定引用「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，在內部討論時曾有反對聲音，有主管認為，該徵收案的地主是家早年到墾丁「獵地」的建設公司，30年前以低價收購船帆石停車場公共設施保留地和周邊部分建地、農地，多年來都未開發，用「養地」方式伺機高價出售，政府以低價徵收不符成本效益。

持反對意見的主管說，墾管處引用變更作業原則開出「地主捐地一半、一半變更建地」的誘人條件，建商算盤一打，現賺價值逾2億的700多坪鄉村建築用地，何樂不為；墾管處雖免費獲地，但建商的獲利更驚人，雙方洽談交換條件期間，坊間已有諸多負面耳語，「養地」多年的建商「美夢成真」，憂給外界圖利他人的無限想像空間。

墾管處說，土地徵收條例改以市價徵收後，取得未徵收的公共設施保留地成為難題，迫切需要的公共建設恐遙遙無期，該案透過互利互惠的捐換地創造官民雙贏，並送內政部國家公園計畫委員會審議通過，一切攤在陽光下供外界檢視。