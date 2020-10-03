六堆開基300年 高市主委陳志勇打造南台灣「客家連線」

高市府客委會新任主委陳志勇出身屏東縣麟洛鄉，同屬客家六堆系統。他表示，高市客家組合完整，包含都會客家與客庄客家，明年是六堆開基300年，高屏客家本是一體，將與屏東縣府客家事務處密切合作，逐步打造「客家連線」，成為南台灣客家文化推動的溝通平台。

高市客委會指出，高市客家人口數約32萬人，若以原居地來看，高雄市的客家族群主要是來自新桃苗的「北客」、台中地區的「中客」，以及在台灣地圖上沒有，而大家習稱「六堆」的「南客」。

「六堆」之詞緣起於明末清初朱一貴事件，分為中、左、右，前、後及前六堆，在台灣移民社會下形成的人群組織；高雄美濃、六龜、杉林、旗山與甲仙等地客家鄉親屬於右堆，屏東長治、麟洛則是屬於前堆。

六堆12個鄉鎮區跨越高屏兩縣市，並非行政區域，2021年是六堆開基300年，中央客委會舉辦系列慶典。陳志勇表示，高雄美濃、杉林、六龜、甲仙等地屬於右堆一部分，未來配合中央規畫活動，延續六堆保台精神。

高雄客家輕旅昨天開幕，陳志勇說，高屏客家本是一體，未來會跟屏縣府客家事務處密切合作，高雄包含都會區客家與客庄區客家，桃竹苗、台中東勢客家與六堆南客客家結合，組合十分完整，北客與南客的組合體台灣僅有，接下來想打造「客家連線」，成立客家治理平台，從高雄客家輕旅季開始，以後聯合屏東擴大為六推輕旅季，也不排除納入台南組成「南高屏連線」。