徵收墾丁停車場用地擺烏龍 墾管處用這招省下逾2億公帑　

墾丁國家公園管理處10年前徵收一塊停車場公共設施保留地，因文書出錯擺烏龍，建商地主提訴願勝訴，加上徵收補償改為市價，在墾管處打算放棄之際，102年內政部頒布的「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」讓該案峰迴路轉，墾管處開出「地主捐地一半、保留一半變建地」的互惠條件，省下逾2億元徵收公帑並在月前動工，而建商變更建地的驚人利益，也成為房地產界的熱議話題。

墾管處這件烏龍土地徵收案，是10年前為因應墾丁知名景點船帆石的停車和汙水處理需求，編列2500萬元徵收墾丁消防分隊右側、台26線旁一塊「海景第一排」的公停車場共設施保留地；未料計畫書圖說所載面積0.31公頃，實際鑑界卻是0.42公頃，建商地主以文書內容有誤提起訴願，要求墾管處撤銷徵收，行政院訴願委員會最後裁定地主勝訴，全案回到原點。

墾管處有意重啟徵收，未料2012年9月1日發布實施的土地徵收條例，補償機制從「公告土地現值」改為「市價」補償，墾管處無力負擔打算放棄；隔年12月內政部頒布的「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」讓徵收案起死回生，墾管處據此擬定地主捐地一半，保留一半可變更建地條件，送內政部國家公園計畫委員會審議後核定，去年完成捐換地和變更行政作業。

墾管處原計畫徵收0.42公頃，換算為1430坪，地主捐地一半、同時更換面海一塊小畸零地合計約730坪，以船帆石近年實價登錄每坪30萬元，估計省下逾2億元的徵收費，平面停車場已在月前動工，地下則保留為正由縣府規畫設計的汙水處理場址；建商早年低價收購這塊不起眼的公共設施保留地，700多坪劣地一夕翻身為高價的鄉村建築用地，房地產界估計價值至少翻漲10倍，堪稱建設公司在恆春半島CP值最高的「養地」實例，成為熱議話題。